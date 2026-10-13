РФ вдарила по Києву до оголошення тривоги: Ігнат пояснив, що могло статися

Атака на Київ 12 жовтня. / © Associated Press

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Увечері 12 жовтня у Києві вибухи пролунали ще до оголошення повітряної тривоги. У Повітряних силах ЗСУ наголошують, що таке може траплятися.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

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За його словами, сигнал повітряної тривоги іноді може надходити із запізненням. Така ситуація виникає не лише у Києві чи області, а й у прифронтових регіонах, де вибухи внаслідок ударів можуть пролунати раніше, ніж оголосять тривогу.

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«На жаль, такі випадки трапляються», — сказав Ігнат і додав, що РФ використовує різні моменти, щоб вдарити по Україні несподівано.

Зауважимо, що минулого вечора росіяни вдарили по столиці п’ятьма ракетами, що летіли по балістичній траєкторії. Наразі їхній тип уточнюють. Наразі відомо, що це могли бути зенітні керовані ракети або «Іскандер-М».

Юрій Ігнат пояснив, що зенітні ракети призначені для ураження повітряних цілей, однак росіяни часто використовують їх для ударів по наземних об’єктах.

До слова, на початку повномасштабної війни окупанти активно застосовували для таких атак ракети С-300 Втім, повітряні цілі С-400 мають більшу дальність ураження, тому РФ використовує її в поєднанні з іншими ракетами під час атак на Київ. Зокрема, з північного напрямку.

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Удар по Києву 12 вересня — що відомо

Напередодні увечері у Києві пролунали вибухи. Втім, гучно було до оголошення повітряної тривоги червоного рівня. Існувала загроза ударів ракет. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на Київ, а монітори додавали, що це були ракети С-400.

Військовий експерт, радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов додав, що це вже не перший випадок, коли запуск ракети С-400 не вдається зафіксувати.

Стало відомо, що під час цієї атаки російські війська завдали ракетного удару по транспортній інфраструктурі в Дніпровському районі Києва.

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