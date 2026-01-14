- Дата публікації
РФ вдарила по двох найбільших ТЕЦ Києва: експерт попередив про сумні наслідки
Експерт Геннадій Рябцев прокоментував обстріли київських ТЕЦ і розповів, що чекає на енергосистему столиці.
Після чергового масштабного обстрілу Києва ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 навряд чи запрацюють повну потужність щонайменше до кінця опалювального сезону
Таку думку висловив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, енергетичний експерт Геннадій Рябцев в інтерв’ю УНІАН.
«14 січня (на наступний день після їхнього руйнування, — ред.) вже були поодинокі „Шахеди“, які прямували в бік ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Щось збивали, не знаю, чи результативні були дії ППО, але було чутно. Тобто атаки будуть тривати, і захистити на 100% від подальших пошкоджень ані ТЕЦ-5, ані ТЕЦ-6 навряд чи можливо», — каже експерт.
За словами Рябцева, попри те, що у Києві висока концентрація засобів засобів ППО, від ракетних ударів важко вберегтися. Особливо, після припинення допомоги від США.
Експерт не виключає, що атаки на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 в тому числі з використанням балістичних ракет триватимуть. І дуже ймовірно, що обсяг пошкоджень зросте.
Нагадаємо, Володимир Зеленський оголосив про надзвичайну ситуацію з енергетикою в Україні.
Своєю чергою Віталій Кличко заявив, що ситуація в Києві з опаленням та електроенергією дуже складна. Подібного масштабу — вперше за 4 роки повномасштабної війни.