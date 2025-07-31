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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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РФ у Києві вбила 6-річного українського каратиста Матвійка

У Києві російська ракета вбила 6-річного каратиста Матвія Марченка.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Хлопчик був наймолодшим сином у сім’ї

Хлопчик був наймолодшим сином у сім’ї

Під час масованого удару у Києві сьогодні, 31 липня, російська ракета вбила шестирічного українського каратиста Матвія Марченка.

Про це передає Українська федерація карате.

Серед загиблих — 6-річний Матвій Марченко, вихованець столичного клубу карате «Сен-Бін».

Зазначається, що Матвій був наймолодшим сином у родині. Його старші брати — 8-річний Михайло та 12-річний Лев — також займаються карате.

За словами його тренера Ігоря Єфименка, хлопчик тренувався вже півтора року, і незважаючи на юний вік, мав велику цілеспрямованість і серйозне ставлення до тренувань.

«Матвій був дуже гарною і слухняною дитиною. За останні пів року він наче подорослішав і почав працювати на результат. Як би це не звучало, але одного разу він сам підійшов до мене і сказав: „Ігоре Анатолійовичу, я хочу всіх перемагати і перегнати свого брата Льову по медалях“», — згадує тренер Ігор Єфименко, який особисто приїхав на місце трагедії, де ще йшов розбір завалів.

«Мама Матвія та тато пишаються своїми ще двома дітьми, та я впевнений завжди будуть пишатись Матвієм, він був душею всіх компаній, як серед одноліток, так і душею старшої групи, так як він завжди тягнувся до старших та в першу чергу до брата» — додав тренер

Матвій став ще однією дитиною, вбитою російською ракетою.

«Сьогодні Україна втратила ще одну світлу дитячу душу. Ще одного маленького мрійника. Майбутнього чемпіона. Хлопчика, у якого були цілі, воля та велике серце. Життя, яке щойно починалося. Це — не просто трагедія. Це — наслідок цинічної, кривавої російської агресії, яка щодня забирає життя невинних. Світ має знати: в Україні не просто вбивають дітей. У нас вбивають майбутнє. І кожне таке вбивство — не лише горе для однієї родини. Це — біль усього народу. Це рана, яка не загоїться ніколи», — зазначили у Федерації карате.

Нагадаємо, що у ніч проти 31 липня Росія завдала чергового масованого удару по Києву. Спочатку столицю атакували нові реактивні «Шахеди», а потім росіяни завдали ракетного удару. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

Внаслідок атаки, за попередніми даними, загинули 11 людей. Зокрема, серед загиблих — шестирічна дитина. Постраждало 93 особи, з них — 11 дітей.

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