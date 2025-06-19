РФ цілеспрямовано вдарила ракетою Х-101 по будинку на Солом’янці: Жданов про нову тактику Кремля

Будинок на Солом’янці, який атакувала РФ / © Associated Press

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Під час масованої атаки 17 червня Росія цілеспрямовано вдарила по багатоповерхівках у Києві. Зокрема, в будинок на Солом’янці влучила високоточна ракета Х-101.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ”Главреду”.

“Київська дев’ятиповерхівка, мешканців якої вбила Росія, була зруйнована прямим влучанням ракети Х-101. Це високоточна ракета. Росіяни рвали на собі сорочку і доводили, що в Х-101 кругове відхилення не більше 10 метрів. Тобто це високоточна ракета, яка не боїться РЕБ”, — наголосив військовий експерт.

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Жданов пояснив, що ракета зайшла на ціль, тобто на житловий будинок, чітко зверху, прошивши всі поверхи до підвалу. За його словами, саме на це і запрограмована Х-101.

Експерт не вважає випадковим влучання “Шахеда” в житлову висотку на Позняках. Адже, каже Жданов, Росія має мапи, добре знає розташування будинків у Києві і чітко програмує маршрути “Шахедів”. Окрім того, цей удар стався у центр житлового масиву, де поруч немає жодної промзони.

Жданов також пояснив, як здійснювалася так комбінована атака РФ. Він звернув увагу на те, що дрони, які зафіксували в Києві пізно ввечері, виконували роль розвідників, тобто розкривали ППО і маневрували на околицях столиці, практично не прориваючись до центру.

“Тільки після цього, о 1:30, сталася хвиля “Шахедів” на Київ. Тут же прилетіли два “Кинджали” під прикриттям дронів, оскільки наша ППО працювала по БпЛА. Стрілянина стояла страшна. Один “Кинджал” був збитий системою Patriot, а другий ліг рівно туди, куди його направила Росія”, — розповів Олег Жданов.

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Атака на Київ 17 червня

Атака на Київ цієї ночі тривала дев’ять годин. РФ здійснила один з наймасованіших обстрілів Києва за три роки, завдаючи ударів по столиці безпілотниками та ракетами, зокрема “Кинджалами”.

У багатьох районах Києва виникли сильні руйнування. Втім, найбільше дісталося Солом’янському. Зокрема, там російська балістична ракета влетіла в багатоповерхівку. Під’їзд будинку було повністю зруйновано.

Вчора ввечері рятувальники завершили розбір завалів на місці “прильоту”. Роботи тривали понад 39 годин. У зруйнованому будинку під завалами загинули 23 людини.

Окрім того, на столичних Позняках безпілотник влетів у багатоповерхівку. Також пошкоджені історична будівля Київської політехніки, а ще гуртожитки Авіаційного інституту.

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Дата публікації 12:35, 18.06.25 Кількість переглядів 21 Солом'янка в ці хвилини: рідні загиблих досі приходять на місце удару!