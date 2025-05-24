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- Київ
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РФ потужно атакувала Київ дронами: озвучені перші наслідки атаки
Нічна атака на Київ 24 травня 2025 року: працює ППО, є постраждалі та пошкодження
Київ та область знову опинилися під масованою атакою ворога. В Києві та передмісті безперервно працює ППО.
Про це інформує мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.
Унаслідок падіння уламків зафіксовані займання та пошкодження в кількох районах столиці:
у Солом’янському районі горіла квартира в житловому будинку;
у Святошинському — нежитлове приміщення;
уламки також впали в Дніпровському, Оболонському та Шевченківському районах міста.
Зафіксоване падіння уламків на торговий центр в Оболонському районі. А також - на житловий будинок на Оболоні. Екстрені служби прямують на місця.
Наразі відомо про 8 постраждалих.
Двох із них госпіталізували з Дніпровського району. Ще шестеро отримали допомогу медиків на місці — у Святошинському районі столиці.
Екстрені служби працюють на місцях.
Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги! Атака на столицю триває.
Нагадаємо, що Україну атакували ворожі дрони: де літають.
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