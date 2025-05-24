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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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РФ потужно атакувала Київ дронами: озвучені перші наслідки атаки

Нічна атака на Київ 24 травня 2025 року: працює ППО, є постраждалі та пошкодження

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа, ДСНС

Пожежа, ДСНС / © ТСН.ua

Київ та область знову опинилися під масованою атакою ворога. В Києві та передмісті безперервно працює ППО.

Про це інформує мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.

Унаслідок падіння уламків зафіксовані займання та пошкодження в кількох районах столиці:

  • у Солом’янському районі горіла квартира в житловому будинку;

  • у Святошинському — нежитлове приміщення;

  • уламки також впали в Дніпровському, Оболонському та Шевченківському районах міста.

  • Зафіксоване падіння уламків на торговий центр в Оболонському районі. А також - на житловий будинок на Оболоні. Екстрені служби прямують на місця.

Наразі відомо про 8 постраждалих.

Двох із них госпіталізували з Дніпровського району. Ще шестеро отримали допомогу медиків на місці — у Святошинському районі столиці.

Екстрені служби працюють на місцях.

Залишайтесь в укриттях до  відбою повітряної тривоги! Атака на столицю триває.

Нагадаємо, що Україну атакували ворожі дрони: де літають.

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