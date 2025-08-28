РФ накрила вогнем Київ: яка ситуація у районах

На місці атаки / © Associated Press

Російська армія вночі здійснила масований комбінований удар по Києву, застосувавши дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, а також «Кинджали» та обманки. Під прицілом опинились житлові райони столиці.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Станом на зараз маємо наслідки атаки на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах», — уточнив він.

Значні пошкодження в житловій забудові Дарницького та Дніпровського районів.

У Дарницькому районі росіяни прямим влучанням знищили частину 5-типоверхівки. На місці триває рятувальна операція, намагаються деблокувати людей, витягти з-під завалів. Постраждали 9-ти, 16-типоверхові житлові будинки, приватний будинок, парковка, дитячий садочок.

У Дніпровському районі пошкоджена житлова 25-типоверхівка, дрон влучив у двір поруч з 9-типоверхівкою, горять автівки. Тут десятки автівок постраждали на кількох локаціях.

У Соломʼянському районі горів приватний житловий будинок, наразі пожежу локалізовано.

Шевченківський район також сильно постраждав. Кілька нежитлових будівель, офіси, автівки звичайних киян.

У Голосіївському районі вже зранку внаслідок атаки займання на кількох локаціях, понад 10 будинків з вибитими вікнами, постраждали автівки.

У Деснянському районі в нежитловій зоні фіксуємо також наслідки. Є пошкодження в Оболонському.

«За оперативною інформацією, щонайменше троє киян загинули та 24 постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед загиблих — 14-тирічна дівчина. Серед постраждалих щонайменше пʼятеро дітей, від 7 до 17 років. Постійно надходять нові дані», — додав він.

Нагадаємо, уночі росіяни атакували Київ балістикою, «Шахедами» та «Кинджалами». На момент публікації є попередня інформація про трьох загиблих у столиці через російський обстріл.