Росіяни атакують енергетичну структуру / © скриншот з відео

Окупанти вгатили по об’єкту теплової генерації у Київській області. Наразі енергетики намагаються усунути проблеми.

Про це повідомили у Міненерго.

«Під масованим обстрілом опинився один з обʼєктів теплової генерації на Київщині. Мета очевидна — завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи. Об’єкти генерації, системи передавання та розподілу електроенергії, газова інфраструктура — це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б’є по критичній цивільній інфраструктурі», — йдеться у повідомленні.

Наразі рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Раніше повідомлялося, що Росія може відновити масовані ракетні та дронові атаки по енергетичних об’єктах України. Окрім традиційних цілей, окупанти планують удари й по інфраструктурі атомної генерації, що становить величезну небезпеку як для України, так і для всього світу. Про такі агресивні плани Кремля повідомив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідок партнерів.