РФ масовано атакувала Київ і область: що відомо про кількість загиблих і наслідки (фото)

Вночі проти п’ятниці, 9 січня, армія РФ масовано атакувала Київ та Київську область. У столиці загинуло четверо осіб.

Про це повідомили у ДСНС та Поліції Києва.

Атака на Київ

За даними правоохоронців, станом на 07:00 відомо про чотирьох загиблих, зокрема медпрацівника. Поранено 24 мешканців столиці. Серед них троє медиків та рятувальники, які працювали на місці події у Дарницькому районі у той час, коли відбувся повторний обстріл.

Внаслідок атаки зафіксовані пошкодження у кількох районах Києва: Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Шевченківському, Печерському та Голосіївському. Пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, дитсадок, гаражні кооперативи, автомобілі та об’єкти інфраструктури.

До 24 зросла кількість постраждалих у Києві внаслідок нічної атаки. / © Поліція Києва

У Києві внаслідок нічної атаки загинуло 4 людей. / © Поліція Києва

Атака на Київську область

Цієї ночі на Київщині росіяни атакували майже всі райони області. Через обстріли виникли пожежі в житлових будинках і господарських спорудах на у Броварському, Обухівському і та Бориспільському районах. На ранок пожежі ліквідовані.

Зокрема, працівники ДСНС врятували чотирьох людей з Броварщини: маму, тата, бабусю та п’ятирічну дитину. Їх дістали з-під завалів після ворожого обстрілу. Усі отримали медичну допомогу та перебувають у лікарні.

Цієї ночі на Київщині росіяни атакували майже всі райони області / © ДСНС

Нагадаємо, пізно ввечері та вночі Росія масовано атакувала Київ. Окупанти застосували балістику, “Калібри” та сотні дронів. Зокрема, крилаті ракети рухалися двома довгими «змійками», фактично одна за одною, що свідчить про спробу перевантажити систему протиповітряної оборони.

У Дарницькому районі безпілотник упав на рятувальників. Внаслідок обстрілу загинули четверо людей. Один медик загинув, четверо постраждали, надаючи допомогу людям в цьому районі міста.