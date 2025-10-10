- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 2081
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ готує новий удар по Києву: Кличко закликав містян робити запаси
За словами Кличка, найближчими днями прогнозують нову атаку РФ по Києву.
Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці запасатись водою, продуктами, зарядити гаджети та підготувати теплі речі.
Про це він написав у Telegram.
За словами Кличка, Київ пережив одну з найскладніших за наслідками атак.
До робіт з ліквідації наслідків ворожої атаки залучені всі служби. Наразі енергетики вже повернули світло понад 423 000 споживачів. Відновлення електропостачання триває.
Також відновили роботу системи водопостачання, вона працює в штатному режимі.
«Але в окремих будинках, де ще немає електрики, може не бути холодної води на верхніх поверхах. Оскільки не працюють насоси підвищення тиску», — пояснив міський голова.
Кличко попередив, що найближчими днями прогнозують нову атаку РФ на Київ.
«Я звертаюся до мешканців Києва максимально зосередитися і діяти прагматично. Зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі. Не ігнорувати сигналів тривоги», — закликав він.
Нагадаємо, що після російського удару у ніч проти 10 жовтня, головною метою якої стали об’єкти енергетики, частина областей перейшла на аварійні графіки відключень.
Зокрема, у частині Києва — блекаут та проблеми з водопостачанням. Відомо про щонайменше дев’ятьох постраждалих у столиці.
За інформацією «Укренерго», аварійні відключення зараз застосовуються у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.