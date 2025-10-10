РФ готує новий удар по Києву: Кличко закликав містян робити запаси

Чи буде блекаут у Києві

Реклама

Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці запасатись водою, продуктами, зарядити гаджети та підготувати теплі речі.

Про це він написав у Telegram.

За словами Кличка, Київ пережив одну з найскладніших за наслідками атак.

Реклама

До робіт з ліквідації наслідків ворожої атаки залучені всі служби. Наразі енергетики вже повернули світло понад 423 000 споживачів. Відновлення електропостачання триває.

Також відновили роботу системи водопостачання, вона працює в штатному режимі.

«Але в окремих будинках, де ще немає електрики, може не бути холодної води на верхніх поверхах. Оскільки не працюють насоси підвищення тиску», — пояснив міський голова.

Кличко попередив, що найближчими днями прогнозують нову атаку РФ на Київ.

Реклама

«Я звертаюся до мешканців Києва максимально зосередитися і діяти прагматично. Зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі. Не ігнорувати сигналів тривоги», — закликав він.

Нагадаємо, що після російського удару у ніч проти 10 жовтня, головною метою якої стали об’єкти енергетики, частина областей перейшла на аварійні графіки відключень.

Зокрема, у частині Києва — блекаут та проблеми з водопостачанням. Відомо про щонайменше дев’ятьох постраждалих у столиці.

За інформацією «Укренерго», аварійні відключення зараз застосовуються у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.