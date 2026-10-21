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РФ вдарила по багатоповерхівці в Києві: вирує пожежа, є загиблий — деталі (оновлено)
Черех приліт безпілотника на столичному Святошино палає 24-поверхівка.
Зранку 21 жовтня російська армія атакує Київ. У Святошинському районі сталось влучання у висотку.
Що відомо про ранкову атаку на столицю — читайте на сайті ТСН.ua.
У Києві о 05:18 було оголошено «жовту» повітряну тривогу через реактивні БпЛА. Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про його перебування над різними районами столиці. Зокрема, у районі Троєщини, Оболоні та Академмістечка.
«Приліт» на Святошино — що відомо
Мер Віталій Кличко повідомив про наслідки у кількох районах міста. Зокрема, на Святошино сталось влучання в 24-поверховий житловий будинок на рівні 20 поверху. Виникло займання.
Згодом у пресслужбі Київської міської військової адміністрації повідомили про одну загиблу людину і щонайменше одного травмованого.
«Відомо про одного загиблого внаслідок удару по житловому будинку у Святошинському районі», — йдеться у повідомленні.
Удари по Києву — останні новини
Вночі поти 21 жовтня росіяни вдарили по транспортній інфраструктурі Києва, у Солом’янському районі. Внаслідок влучання виникла пожежа. Окрім того, під час вранішньої атаки на Солом’янці впали уламки БпЛА на відкритій території.
Зранку у Деснянському районі уламки БпЛА впали на автомобілі. Інфорації про потерпілих немає.