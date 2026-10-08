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РФ атакувала важливий енергооб’єкт Києва: Шмигаль повідомив про наслідки
Російські безпілотники атакували один із важливих для Києва енергооб’єктів.
Російські ударні дрони атакували один із важливих для енергосистеми Києва об’єктів.
Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.
«Сталася атака на один із важливих для міста Києва енергообʼєктів. Енергетики роблять усе, щоб оперативно відновити світло. Залучені всі служби», — сказав він.
Шмигаль зауважив, що роботи проводити складно, оскільки зараз атака російських дронів триває.
Назву та характер пошкоджень енергооб’єкта міністр не уточнив.
Нагадаємо, сьогодні ввечері вдруге за добу в Києві та області запровадили екстрені відключення світла. Вранці у столиці також вводили екстрені відключення.
Рух поїздів метро та роботу ескалаторів повністю призупиняли через проблеми з зовнішнім енергопостачанням.