РФ атакувала важливий енергооб’єкт Києва: Шмигаль повідомив про наслідки

РФ ударила по важливому енергооб’єкту Києва: що відомо про наслідки атаки / © Associated Press

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Російські ударні дрони атакували один із важливих для енергосистеми Києва об’єктів.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

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«Сталася атака на один із важливих для міста Києва енергообʼєктів. Енергетики роблять усе, щоб оперативно відновити світло. Залучені всі служби», — сказав він.

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Шмигаль зауважив, що роботи проводити складно, оскільки зараз атака російських дронів триває.

Назву та характер пошкоджень енергооб’єкта міністр не уточнив.

Нагадаємо, сьогодні ввечері вдруге за добу в Києві та області запровадили екстрені відключення світла. Вранці у столиці також вводили екстрені відключення.

Рух поїздів метро та роботу ескалаторів повністю призупиняли через проблеми з зовнішнім енергопостачанням.

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