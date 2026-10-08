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- Київ
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РФ атакувала школу-садочок дроном: наслідки удару на Київщині (фото)
Російська атака пошкодила школу-садочок у Святопетрівському та скління багатоповерхівок. В іншому населеному пункті є поранена.
У Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки пошкоджено школу-садочок, дитячий майданчик та вікна багатоповерхівок. В одному з населених пунктів району також травмувалася жінка.
Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.
У Святопетрівському внаслідок удару ворожого безпілотника загорілася альтанка на території школи-садочка. За даними ОВА, на момент атаки всі перебували в укритті, тому постраждалих безпосередньо на території закладу немає.
Внаслідок атаки також пошкоджено школу-садочок та дитячий майданчик біля неї в одному з житлових комплексів. У багатоповерхових будинках пошкоджено скління.
В іншому населеному пункті Бучанського району через російську атаку травмувалася жінка. У неї діагностували відкритий перелом правої гомілкової кістки та забої. Постраждалу госпіталізували до місцевої лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу.
На місцях працюють рятувальники ДСНС та правоохоронці.
Нагадаємо, стало відомо про смерть двох жінок у Києві. БпЛА влетів просто у квартиру.
Атаки РФ на Київ 7-8 жовтня — що відомо про наслідки
8 жовтня вранці у столиці декілька разів лунала сирена — оголошували повітряну тривогу. Столицю атакували дрони. Загинула одна людина.
Ворог атакував і напередодні, 7 жовтня. Він вдарив дронами по Києву. Під ударом були Оболонський та Деснянський райони. Атака забрала життя чотирьох людей, ще 12 дістали поранення.
Того ж дня у Солом’янському районі столиці через падіння уламків після російської атаки виникла пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку. Міський голова Віталій Кличко повідомляв про двох постраждалих внаслідок російського удару.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НАЖИВО! Дрон пробив БАГАТОПОВЕРХІВКУ у Києві, у Прилуках вже 22 ЗАГИБЛИХ! Що коїться на місцях?