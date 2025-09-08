РФ атакувала Київщину: у деяких населених пунктах відсутнє газопостачання

Газ / © Pixabay

Вночі 8 вересня РФ учергове атакувала Київщину. В Обухівському районі проходять аварійні роботи газомережі.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Деталі від влади

За повідомленнями офіційних осіб, через ремонтні роботи після атаки РФ у восьми населених пунктах Обухівського району буде відсутнє газопосточання. Обмеження діятимуть 8 та 9 вересня

«Йдеться про абонентів Козина, Жуківців, Українки, Плютів, Верем’я, Халеп’я, Трипілля та Щербанівки. Загалом газопостачання буде відключено для 8093 абонентів», — деталізував Калашник.

Додається, що згодом постачання буде відновлене. Очікуйте на додаткову інформацію.

Раніше експерт розкрив мету денних атак РФ.

Наш ворог використовує безпілотники не лише для атак, а й для розвідки. Росіяни намагаються виявити системи РЕБ та ППО.

«Такі атаки і турбують людей, і розвідують, як працює наша ППО. Вони знаходять наші РЕБ, намагаються знайти більш потужні засоби ППО. Тому це доволі очікувана тактика», — завершив він.