- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 511
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ атакувала Київщину: у деяких населених пунктах відсутнє газопостачання
У восьми населених пунктах Обухівського району Київської області 8 та 9 вересня буде відсутнє газопостачання.
Вночі 8 вересня РФ учергове атакувала Київщину. В Обухівському районі проходять аварійні роботи газомережі.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.
Деталі від влади
За повідомленнями офіційних осіб, через ремонтні роботи після атаки РФ у восьми населених пунктах Обухівського району буде відсутнє газопосточання. Обмеження діятимуть 8 та 9 вересня
«Йдеться про абонентів Козина, Жуківців, Українки, Плютів, Верем’я, Халеп’я, Трипілля та Щербанівки. Загалом газопостачання буде відключено для 8093 абонентів», — деталізував Калашник.
Додається, що згодом постачання буде відновлене. Очікуйте на додаткову інформацію.
Раніше експерт розкрив мету денних атак РФ.
Наш ворог використовує безпілотники не лише для атак, а й для розвідки. Росіяни намагаються виявити системи РЕБ та ППО.
«Такі атаки і турбують людей, і розвідують, як працює наша ППО. Вони знаходять наші РЕБ, намагаються знайти більш потужні засоби ППО. Тому це доволі очікувана тактика», — завершив він.