РФ атакувала Київ "Шахедами": що відомо про наслідки

"Шахед" / © ТСН.ua

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У Голосіївському районі Києва 23 травня сталося падіння уламків ворожого безпілотного літального апарата на відкриту територію.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Внаслідок інциденту було пошкоджено 4 авто та вікна будівлі, однак минулося без загоряння.

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«Без потерпілих», — йдеться в повідомленні.

За словами Ткаченка, на місці події працюють відповідні служби.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві та Київські області оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотнків. Також у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що засоби ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею.