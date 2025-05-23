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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2667
Час на прочитання
1 хв

РФ атакувала Київ "Шахедами": що відомо про наслідки

Влада закликає мешканців залишатися в укриттях під час повітряної тривоги та довіряти лише офіційній інформації.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Шахед

"Шахед" / © ТСН.ua

У Голосіївському районі Києва 23 травня сталося падіння уламків ворожого безпілотного літального апарата на відкриту територію.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Внаслідок інциденту було пошкоджено 4 авто та вікна будівлі, однак минулося без загоряння.

«Без потерпілих», — йдеться в повідомленні.

За словами Ткаченка, на місці події працюють відповідні служби.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві та Київські області оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотнків. Також у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що засоби ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею.

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