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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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РФ атакувала Білу Церкву: виникли масштабні пожежі на підприємствах

До ліквідації наслідків залучені понад 100 рятувальників. За даними ДСНС, постраждалих немає.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Рятувальник на місці пожежі

Рятувальник на місці пожежі / © ДСНС

У Білій Церкві Київської області внаслідок російської атаки спалахнули масштабні пожежі на підприємствах.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Уночі, 1 серпня, росіяни завдали серію ударів по Білоцерківському району. Внаслідок атаки у Білій Церкві виникли масштабні пожежі на території цивільних підприємств. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків залучені понад 100 рятувальників та 34 одиниці техніки ДСНС, серед якої — робототехніка.

Нагадаємо, уночі дрони атакували Балаклію, спричинивши пожежу на території цивільного підприємства.

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