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- Київ
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РФ атакувала Білу Церкву: виникли масштабні пожежі на підприємствах
До ліквідації наслідків залучені понад 100 рятувальників. За даними ДСНС, постраждалих немає.
У Білій Церкві Київської області внаслідок російської атаки спалахнули масштабні пожежі на підприємствах.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
«Уночі, 1 серпня, росіяни завдали серію ударів по Білоцерківському району. Внаслідок атаки у Білій Церкві виникли масштабні пожежі на території цивільних підприємств. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.
До ліквідації наслідків залучені понад 100 рятувальників та 34 одиниці техніки ДСНС, серед якої — робототехніка.
Нагадаємо, уночі дрони атакували Балаклію, спричинивши пожежу на території цивільного підприємства.