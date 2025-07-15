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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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61
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Ремонт у Києві відкрив частину минулого – знайдено бруківку XIX століття (фото)

У Києві не демонтували бруківку, а проклали асфальт поверх неї.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Бруківка у Києві

Бруківка у Києві / © Дмитро Перов

У Києві на перетині вулиць Глибочицької та Січових Стрільців під час дорожніх робіт виявили бруківку середини XIX століття.

Про це повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов у Facebook.

Під час ремонту дорожнього покриття у столиці, на одному з історичних перехресть, було виявлено унікальну бруківку, яка датована серединою XIX століття. Історична знахідка була прихована під шаром сучасного асфальту.

Про відкриття повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов. За його словами, бруківку на вулиці Глибочицькій ще у 1980-х роках можна було побачити на архівних світлинах, зроблених відомим київським фотографом Василем Галайбою.

Унікальність ситуації полягає в тому, що, на відміну від більшості вулиць Києва, де стару бруківку зазвичай демонтують, тут її не знімали, а проклали асфальт поверх історичного покриття. Таким чином, ця частина міської історії залишилася неушкодженою.

/ © Дмитро Перов

© Дмитро Перов

/ © Дмитро Перов

© Дмитро Перов

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві на Подолі виявили печерний комплекс часів Середньовіччя, який міг слугувати сховищем під час воєн.

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