Ремонт у Києві відкрив частину минулого – знайдено бруківку XIX століття (фото)

Бруківка у Києві / © Дмитро Перов

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У Києві на перетині вулиць Глибочицької та Січових Стрільців під час дорожніх робіт виявили бруківку середини XIX століття.

Про це повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов у Facebook.

Під час ремонту дорожнього покриття у столиці, на одному з історичних перехресть, було виявлено унікальну бруківку, яка датована серединою XIX століття. Історична знахідка була прихована під шаром сучасного асфальту.

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Про відкриття повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов. За його словами, бруківку на вулиці Глибочицькій ще у 1980-х роках можна було побачити на архівних світлинах, зроблених відомим київським фотографом Василем Галайбою.

Унікальність ситуації полягає в тому, що, на відміну від більшості вулиць Києва, де стару бруківку зазвичай демонтують, тут її не знімали, а проклали асфальт поверх історичного покриття. Таким чином, ця частина міської історії залишилася неушкодженою.

© Дмитро Перов

© Дмитро Перов

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві на Подолі виявили печерний комплекс часів Середньовіччя, який міг слугувати сховищем під час воєн.