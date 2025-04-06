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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
3364
Час на прочитання
1 хв

Ранкова атака по Києву: є загиблий

Місцева влада оновила дані про постраждалих та загиблих.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Київ атакували балістикою

Київ атакували балістикою / © Getty Images

Росія атакувала Київ балістичними ракетами, загинула щонайменше одна людина.

Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв.

З його слів, також троє осіб постраждали. Їм надається вся необхідна допомога.

«У Дарницькому районі виявили тіло загиблого внаслідок атаки ворога чоловіка. Він перебував на вулиці, поруч з епіцентром вибуху. Особу чоловіка встановлюють», — написав подробиці мер столиці Віталій Кличко.

Що відомо про наслідки

Внаслідок ворожої атаки балістичними ракетами є пошкодження в Дарницькому, Оболонському, Солом’янському районах Києва.

Дарницький район:

  • пожежа в нежитловій будівлі

  • також зафіксовано падіння уламків та руйнування будівлі з пожежею на іншій локації району. Є пошкоджені та знищені автомобілі. Рятувальники ліквідували займання

Оболонський район:

  • пожежа в меблевому цеху на значній площі (1500 м.кв). На місці працюють рятувальники

  • частково зруйновано 3,4,5 поверхи бізнес-центру

Соломʼянський район:

  • внаслідок падіння уламків зафіксовано загоряння на відкритій території, окремими осередками. Внаслідок ворожої атаки загорівся фасад складської будівлі. Силами рятувальників пожежу швидко ліквідували

Нагадаємо, 6 квітня російська армія атакувала українські області крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації ЗС РФ.

Зокрема, ЗС РФ масовано вдарили по українській столиці балістичними ракетами. У Києві пролунала серія вибухів, мер міста Віталій Кличко повідомив про пожежі внаслідок обстрілу. Згодом з’явилося відео з наслідками ворожого удару.

Дата публікації
Кількість переглядів
3364
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