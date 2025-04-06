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- Київ
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Ранкова атака по Києву: є загиблий
Місцева влада оновила дані про постраждалих та загиблих.
Росія атакувала Київ балістичними ракетами, загинула щонайменше одна людина.
Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв.
З його слів, також троє осіб постраждали. Їм надається вся необхідна допомога.
«У Дарницькому районі виявили тіло загиблого внаслідок атаки ворога чоловіка. Він перебував на вулиці, поруч з епіцентром вибуху. Особу чоловіка встановлюють», — написав подробиці мер столиці Віталій Кличко.
Що відомо про наслідки
Внаслідок ворожої атаки балістичними ракетами є пошкодження в Дарницькому, Оболонському, Солом’янському районах Києва.
Дарницький район:
пожежа в нежитловій будівлі
також зафіксовано падіння уламків та руйнування будівлі з пожежею на іншій локації району. Є пошкоджені та знищені автомобілі. Рятувальники ліквідували займання
Оболонський район:
пожежа в меблевому цеху на значній площі (1500 м.кв). На місці працюють рятувальники
частково зруйновано 3,4,5 поверхи бізнес-центру
Соломʼянський район:
внаслідок падіння уламків зафіксовано загоряння на відкритій території, окремими осередками. Внаслідок ворожої атаки загорівся фасад складської будівлі. Силами рятувальників пожежу швидко ліквідували
Нагадаємо, 6 квітня російська армія атакувала українські області крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації ЗС РФ.
Зокрема, ЗС РФ масовано вдарили по українській столиці балістичними ракетами. У Києві пролунала серія вибухів, мер міста Віталій Кличко повідомив про пожежі внаслідок обстрілу. Згодом з’явилося відео з наслідками ворожого удару.