Ракетний удар РФ: з’явилися фото і відео моторошної пожежі під Києвом

Рятувальники гасять пожежі на Київщині

Реклама

Унаслідок масованої ракетної атаки росіян на Україну 24 травня під Києвом зафіксовані масштабні пожежі на складських приміщеннях. Відомо про десятки пошкоджених будинків у різних селах Київської області.

Під Києвом рятувальники гасять пожежі гелікоптерами

Рятувальники вже ліквідували пожежі у Вишневому та Білій Церкві. На Київщині для гасіння пожеж залучили гвинтокрили.

«До ліквідації наслідків ми залучили інженерну, роботизовану та безпілотну техніку. На багатьох локаціях через значну площу пожежі є небезпека для рятувальників, а в одному з пошкоджених будинків вже вранці стався повторний обвал конструкцій», — пишуть у ДСНС Київської області.

Реклама

Зокрема, у Бучанському районі палали логістичний центр, багатоквартирний будинок, складське приміщення.

У селі Віта-Поштова виникла пожежа у двох приватних житлових будинках.

У Білій Церкві горіли гаражі.

Наразі рятувальники гасять пожежі біля житлового масиву Чайка. Через значну площу та високу інтенсивність вогню до ліквідації залучили гвинтокрили.

Реклама

Масована атака на Україну 24 травня: останні новини

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 24 травня, російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку по території України, застосувавши дрони, крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети, зокрема Х-47М2 «Кинджал» та балістичну ракету середньої дальності РС-26 «Рубіж» («Орешнік»), якою вдарили по Білій Церкві.

Руйнування та пошкодження зафіксовані у Києві, де у всіх районах постраждало понад 40 локацій, а також у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Хмельницькій областях. Унаслідок обстрілів у Києві загинули дві людини, понад 70 людей зазнали поранень.

На Київщині загинули двоє чоловіків, дев’ятеро людей постраждали. У Черкасах через влучання дрона в багатоповерхівку травмовано 11 осіб.

За оцінками ГУР Міноборони, станом на середину квітня 2026 року РФ має в резерві до 10 ракет «Орешнік». Для захисту від таких складних цілей, як «Орешнік», Україні необхідна космічна система раннього попередження для фіксації запусків із супутників та протиракетні комплекси типу Arrow-3 або SM-3, здатні перехоплювати ракети на висоті 200–400 кілометрів.

Реклама

Новини партнерів