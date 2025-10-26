Ракетний удар по Києву знищив склади великої фармкомпанії

Ракетна атака на Україну

Ракетним ударом по Києву у ніч проти 25 жовтня було знищено складські приміщення великої фармацевтичної компанії «Оптіма-Фарм». Попередньо збитки становлять понад $100 мільйонів.

Про це в неділю, 26 жовтня, повідомило видання LIGA.net з посиланням на неназваного аналітика ринку та співробітника компанії, який говорив на умовах анонімності.

Напередодні у ДСНС повідомили, що рятувальники локалізували пожежу складських приміщень у Деснянському районі Києва на площі 13 тис. кв. м.

Очевидці стверджують, що гасіння пожежі на місці ракетного удару все ще триває.

З відкритих джерел відомо, що площа складу становить 29 000 квадратних метрів.

Українсько-естонське підприємство «Оптіма-Фарм» є одним із найбільших дистриб’юторів лікарських засобів та медичних товарів в Україні.

Компанія працює на ринку понад 30 років і має сучасні складські комплекси та 11 філіалів на території України.

Це вже друге влучання в склади «Оптіма-Фарм» цього року, першу атаку російська терористична армія здійснила 28 серпня.

Нагадаємо, у ніч проти 25 жовтня збройні сили РФ завдали удару по Києву із застосуванням балістичних ракет. Унаслідок атаки постраждали житлові та нежитлові об’єкти в кількох районах.