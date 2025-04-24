Ракетний удар по Києву: загиблих уже 12 (фото)

Удар по Святошині у Києві / © ДСНС

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Унаслідок російського ракетного удару по Святошинському району Києва кількість загиблих зросла до 12 осіб.

Про це передає ДСНС.

«Станом на 16.45 кількість загиблих внаслідок російського удару по столиці зросла до 10 осіб, 90 постраждалих», — йдеться в повідомленні.

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Аварійно-рятувальні роботи тривають.

У столичній прокуратурі уточнили, що десятий загиблий — 17-річний хлопець.

«Рятувальники продовжують розбирати завали. Була хвилина тиші нещодавно, але, на жаль, тихо», — сказав у коментарі Суспільному речник столичної ДСНС Павло Петренко.

У виданні зазначають, що 17-річний юнак — саме той хлопець, якого від самого ранку чекали на місці удару друзі і однокласники. Його батьків досі шукають, зазначає “Суспільне”.

Пізніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що рятувальники деблокували ще 2 тіла з-під завалів у Святошинському районі. Наразі вже відомо про 12 загиблих.

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, що сьогодні РФ завдала масованого удару по Києву. За останніми даними, понад 90 осіб постраждали.

Зокрема, під час удару загинули рідні брат із сестрою віком 21 та 19 років.

Крім того, у Мережі показали кадри влучання російської ракети у Києві, що свідчить про цілеспрямований удар.