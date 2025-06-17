Ракетний удар по Києву: з-під завалів дістали тіла двох жертв

Атака РФ на Київ / © ТСН.ua

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У Солом’янському районі Києва рятувальники виявили ще тіла двох загиблих під завалами 9-поверхового житлового будинку.

Про це повідомили в ДСНС України та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Внаслідок атаки станом на цей момент відомо про 15 загиблих і 105 постраждалих.

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До ліквідації наслідків ракетного удару залучені понад 450 рятувальників, понад 100 одиниць техніки ДСНС, а також кінологічні розрахунки. На місці працюють медики, поліцейські та психологи.

Правоохоронці та судово-медичні експерти займаються встановленням особистостей загиблих.

Нагадаємо, у ніч проти 17 червня Росія здійснила масований ракетний обстріл Києва, Одеси та Запоріжжя. Столицю атакували балістичними ракетами та дронами.

У Києві зафіксовано численні руйнування. У Солом’янському районі під удари потрапили дві багатоповерхівки. У Дарницькому районі загинули щонайменше троє людей, ще 114 — дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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У Солом’янці тривають пошуково-рятувальні роботи, адже під завалами ще можуть перебувати люди.

У зв’язку з трагедією, 18 червня в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки.