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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Ракетний удар по Києву: серед загиблих - дитина

Рятувальники продовжують пошуки під завалами у Києві після удару.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Наслідки атаки по Києву 23 червня

Наслідки атаки по Києву 23 червня / © t.me/kyiv_pro_office

Внаслідок ракетного удару по Києву 23 червня у Шевченківському районі столиці загинули дев’ять осіб, серед яких — 11-річна дівчинка та її мати.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого будинку, де останніми знайшли 41-річну жінку та її доньку. Пошукові роботи тривають, адже під уламками можуть бути ще люди.

Міська влада закликала киян бути уважними й дотримуватися заходів безпеки в умовах війни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські загарбники в ніч проти 23 червня завдали масованого удару по Києву та Київській області. За даними ПС, для обстрілу ворог застосував ударні безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети.

Мер столиці повідомив, що після нічної ворожої атаки на Київ постраждали 28 осіб, з них 12 перебувають у лікарнях. Загиблих наразі 7. Пошуково-рятувальна операція триває в п’ятиповерховому будинку Шевченківського району.

Також повідомлялось, що під час удару загинула уся родина, дитина подружжя залишилась живою тому, що у цей час перебувала у бабусі.

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