У Києві рятувальники завершили розбір завалів: яка остаточна кількість жертв

Рятувально-пошукові роботи завершені / © ДСНС

Реклама

У Солом’янському районі Києва завершили рятувально-пошукову операцію після російського ракетного удару 17 червня. Роботи тривали понад 39 годин. На жаль, лише на одній локації під завалами загинули 23 людини.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram.

Сьогодні, 18 червня, о 19:20 рятувальники офіційно завершили пошукові роботи. Розбір зруйнованих конструкцій ще триває. Всього внаслідок масованого обстрілу Києва загинули щонайменше 28 людей, ще понад 140 осіб дістали поранення.

Реклама

Повідомляється, що рятувальні роботи розпочалися одразу після влучання ракети — на місце швидко прибули екстрені служби. В ліквідації наслідків удару брали участь:

понад 400 рятувальників ДСНС;

понад 200 одиниць техніки, включно зі спецтехнікою;

пошукові собаки, безпілотники та інженерне обладнання.

З-під завалів врятували двох людей, ще близько 50 мешканців евакуювали з пошкоджених під’їздів. На місці трагедії працювали психологи, які надали невідкладну підтримку понад 220 постраждалим. Людям допомагали впоратися з шоком і панікою просто на місці події.

© Ігор Клименко

Наразі мешканці продовжують звертатися з заявами про пошкоджене майно. Станом на вечір 18 червня отримано вже понад 500 повідомлень. Усі звернення ретельно фіксуються — держава обіцяє допомогу постраждалим.

Нагадаємо, в ніч проти 17 червня РФ здійснила один з наймасованіших обстрілів Києва за три роки. Протягом дев’яти годин окупанти атакували столицю безпілотниками та ракетами, зокрема «Кинджалами».

Реклама

У Києві 18 червня оголошено Днем жалоби за жертвами масованої атаки РФ. На знак скорботи державні прапори на всіх муніципальних установах столиці приспущені.