Ракетний удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 21 особи

Наслідки удару по Києву / © Віталій Кличко/Тelegram

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У Києві зросла кількість постраждалих унаслідок ракетного удару, якого російські війська завдали ввечері 13 жовтня.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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«21 постраждалий у Деснянському районі. Серед них — восьмирічна дитина. 16 поранених медики госпіталізували. Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані.», — йдеться у повідомленні мера.

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Також повідомлялося, що одна людина внаслідок ракетного удару — загинула.

Кличко також зазначив, що рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію в будинку, у який влучила російська ракета.

Інформація щодо наслідків атаки та стану постраждалих уточнюється.

Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Київ пізно ввечері 13 жовтня. Через це в Деснянському районі є влучання у дев’ятиповерховий будинок.

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Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що союзники не попередили Україну про запуск російської балістики по Києву.

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