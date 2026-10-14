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- Київ
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Ракетний удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 21 особи
На місці влучання ракети триває пошуково-рятувальна операція.
У Києві зросла кількість постраждалих унаслідок ракетного удару, якого російські війська завдали ввечері 13 жовтня.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
«21 постраждалий у Деснянському районі. Серед них — восьмирічна дитина. 16 поранених медики госпіталізували. Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані.», — йдеться у повідомленні мера.
Також повідомлялося, що одна людина внаслідок ракетного удару — загинула.
Кличко також зазначив, що рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію в будинку, у який влучила російська ракета.
Інформація щодо наслідків атаки та стану постраждалих уточнюється.
Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Київ пізно ввечері 13 жовтня. Через це в Деснянському районі є влучання у дев’ятиповерховий будинок.
Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що союзники не попередили Україну про запуск російської балістики по Києву.