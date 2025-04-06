Ракетний терор у Києві: з’явилися фото прильотів

Київ пережив атаку / © Управління ДСНС Києва

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Сьогодні вранці, 6 квітня, ворог завдав удар балістикою по Києву. Рятувальники ліквідовують наслідки у Дарницькому, Оболонському та Соломʼянському районах.

Про наслідки повідомили у ДСНС.

Ситуація у районах:

Дарницький район: за однією адресою пожежа виникла у нежитловій будівлі. За іншою — сталось руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів. Займання ліквідовано.

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Оболонський район: за однією адресою пожежа виникла у меблевому цеху з розповсюдженням полумʼя на ще одну складську будівлю.

За іншою — сталось часткове руйнування 3,4,5 поверхів 5-поверхового бізнес-центру.

© Управління ДСНС Києва

Наслідки удару

Соломʼянський район: сталось загоряння на відкритій території окремими осередками та займання фасаду складської будівлі. Пожежу ліквідовано.

Загалом внаслідок ворожого обстрілу постраждало троє осіб, двоє з яких госпіталізовані.

© Управління ДСНС Києва

На місці пожежі працювали рятувальники

Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили КАБом по багатоповерхівці в Куп’янську. За останніми даними, є двоє постраждалих.