Удар РФ по Києву: яка ситуація на червоній лінії метро

Метро / © ТСН

Після нічного обстрілу Києва, який призвів до тимчасових збоїв у роботі метрополітену, «червона» лінія київського метро поступово відновила рух і нині працює у звичайному режимі.

Про це повідомляють у КМДА та Київ24.

Наразі всі станції «червоної» гілки відкриті для входу пасажирів. Поїзди курсують з інтервалом близько 6 хвилин. Рух на «синій» та «зеленій» лініях столичного метрополітену здійснюється у штатному режимі.

Раніше протягом дня рух на «червоній» лінії був частково обмежений, зокрема на лівому березі столиці, що спричинило значне скупчення пасажирів на станціях, зокрема на «Лівобережній». Утім, станом на зараз ситуацію повністю стабілізовано.

Вранці кінцевою станцією «червоної» гілки на лівому березі була «Лівобережна», через що на станції утворився значний пасажиропотік.

Згодом рух частково відновили до станції «Дарниця». Поїзди курсували між станціями «Академмістечко» — «Арсенальна» з інтервалом близько 4,5 хвилини, а між «Арсенальною» та «Дарницею» — з інтервалом 8–10 хвилин. Станції «Гідропарк» та «Дніпро» тимчасово не працювали.

Попри обмеження, пасажири зазначали, що протягом дня ситуація поступово покращувалася: потяги почали прибувати частіше, а час очікування скорочувався. Водночас багато киян скаржилися на затримки та складнощі з плануванням поїздок.

«Чекаємо хвилин п’ять, але попереджали, що інтервал може бути 12–15 хвилин. Стоїмо, мерзнемо, чекаємо на потяг», — розповів один із пасажирів.

«Автівкою зараз їхати дуже довго, та й з цінами на пальне краще вже зачекати в метро», — зазначив інший киянин.

«Маю запис до лікаря в Дарниці й уже запізнююся. Іншого шляху просто немає», — поділилася пасажирка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ворог в ніч проти 20 січня влаштував комбіновану атаку на столицю. Внаслідок обстрілу є постраждалий, руйнування, у мешканців Києва зникло світло, вода, опалення. Метро працювало з обмеженнями.