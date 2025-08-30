ТСН у соціальних мережах

401
1 хв

Ракетний обстріл Києва: господар загинув, що сталося із собакою - подробиці (фото)

Після нічного обстрілу Києва, який забрав життя людей і залишив поранених, собака Джессі залишилася без господаря.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Собака

Собака / © iStock

У Києві після нічного обстрілу 28 серпня, під час якого загинули десятки людей і багато хто постраждав, рятувальники допомогли тваринам, наляканим атаками. Собака Джессі, який залишилася без господаря, тепер знайшов нову домівку в родині рятувальників.

Про це повідомляють соцмережі.

Собака Джессі, яка залишилася без господаря після обстрілу, провела два дні в пошуках людини, але очікування виявилися марними. Тепер вона отримала нову сім'ю серед рятувальників і житиме з ними за містом.

/ © скрін з відео

© скрін з відео

Вона проходитиме обстеження стану здоров'я та поступову адаптацію до нового середовища.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві чоловік викинув новонароджених цуценят у сміття. У сміттєвому баку був зав'язаний пакет із новонародженими цуценятами, тільки одна тварина загинула.

