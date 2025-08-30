- Дата публікації
Ракетний обстріл Києва: господар загинув, що сталося із собакою - подробиці (фото)
Після нічного обстрілу Києва, який забрав життя людей і залишив поранених, собака Джессі залишилася без господаря.
У Києві після нічного обстрілу 28 серпня, під час якого загинули десятки людей і багато хто постраждав, рятувальники допомогли тваринам, наляканим атаками. Собака Джессі, який залишилася без господаря, тепер знайшов нову домівку в родині рятувальників.
Про це повідомляють соцмережі.
Собака Джессі, яка залишилася без господаря після обстрілу, провела два дні в пошуках людини, але очікування виявилися марними. Тепер вона отримала нову сім'ю серед рятувальників і житиме з ними за містом.
Вона проходитиме обстеження стану здоров'я та поступову адаптацію до нового середовища.
