Ракетний обстріл Києва: господар загинув, що сталося із собакою - подробиці (фото)

У Києві після нічного обстрілу 28 серпня, під час якого загинули десятки людей і багато хто постраждав, рятувальники допомогли тваринам, наляканим атаками. Собака Джессі, який залишилася без господаря, тепер знайшов нову домівку в родині рятувальників.

Про це повідомляють соцмережі.

Собака Джессі, яка залишилася без господаря після обстрілу, провела два дні в пошуках людини, але очікування виявилися марними. Тепер вона отримала нову сім'ю серед рятувальників і житиме з ними за містом.

Вона проходитиме обстеження стану здоров'я та поступову адаптацію до нового середовища.

