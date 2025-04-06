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- Київ
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Ракетна атака по Києву 6 квітня: з’явилося відео
У столиці працювала ППО.
Уранці, 6 квітня, російські війська завдали удару балістичними ракетами по Києву.
Унаслідок атаки постраждали щонайменше троє людей, двох із них госпіталізовано.
Пошкодження зафіксовано в Дарницькому, Оболонському та Солом’янському районах. На місцях влучань тривають аварійно-рятувальні роботи.
Нагадаємо, росіяни скинули керовану авіабомбу на багатоповерхівку у Куп’янську в Харківській області. Унаслідок атаки постраждали 67-річний чоловік та 78-річна жінка.