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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
684
Час на прочитання
1 хв

Ракетна атака по Києву 6 квітня: з’явилося відео

У столиці працювала ППО.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Через удар виникли пожежі

Через удар виникли пожеж / © ДСНС

Уранці, 6 квітня, російські війська завдали удару балістичними ракетами по Києву.

Унаслідок атаки постраждали щонайменше троє людей, двох із них госпіталізовано.

Пошкодження зафіксовано в Дарницькому, Оболонському та Солом’янському районах. На місцях влучань тривають аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, росіяни скинули керовану авіабомбу на багатоповерхівку у Куп’янську в Харківській області. Унаслідок атаки постраждали 67-річний чоловік та 78-річна жінка.

Дата публікації
Кількість переглядів
684
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