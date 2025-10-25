ТСН у соціальних мережах

Ракетна атака на Київ: влада повідомила про наслідки та постраждалих

Внаслідок ракетного удару виникли великі пожежі у кількох районах міста.

Ігор Бережанський
Ворог атакував Київ

Ворог атакував Київ / © ДСНС

Російські загарбники в ніч проти 25 жовтня завдали ракетного удару по Києву, внаслідок чого постраждало вісім осіб.

Про це повідомив столичний голова Віталій Кличко.

«Наразі 8 постраждалих у столиці. Трьох із них госпіталізували до медзакладів міста», — йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними столичного голови, внаслідок ракетного удару виникли великі пожежі в нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах.

Голова КМВА Тимур Ткаченко заявив, що внаслідок атаки є вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку.

«Служби працюють над ліквідацією наслідків відповідно до інструкцій. Наразі триває локалізація пожеж на кількох локаціях на лівому березі», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 25 жовтня пролунала серія потужних вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 25 жовтня по всій території України була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

