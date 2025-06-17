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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
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1 хв

Ракета пройшла дев'ять поверхів: Клименко про удар РФ по будинку на Солом'янці

На місці російського удару розпочалися пошуково-рятувальні роботи, адже під завалами можуть бути люди.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Зруйнований будинок на Солом'янці.

Зруйнований будинок на Солом'янці. / © Associated Press

Цієї ночі під час атаки на Київ російські окупанти завдали балістичного удару по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише РБК-Україна.

"Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через усі дев'ять поверхів", - наголосив міністр.

За його словами, пошуково-рятувальні роботи вже почалися. Вони можуть тривати щонайменше добу.

Як повідомлялося, вночі 17 червня на Солом'янці атаковано дві багатоповерхівки. У цьому районі Києва сталося багато руйнувань через нічний обстріл.

За інформацією місцевої влади, станом на 07:00 у Києві зросла кількість загиблих через атаку РФ. Відомо про щонайменше 14 жертв атаки.

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