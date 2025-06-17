- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 4098
- Час на прочитання
- 1 хв
Ракета пройшла дев'ять поверхів: Клименко про удар РФ по будинку на Солом'янці
На місці російського удару розпочалися пошуково-рятувальні роботи, адже під завалами можуть бути люди.
Цієї ночі під час атаки на Київ російські окупанти завдали балістичного удару по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише РБК-Україна.
"Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через усі дев'ять поверхів", - наголосив міністр.
За його словами, пошуково-рятувальні роботи вже почалися. Вони можуть тривати щонайменше добу.
Як повідомлялося, вночі 17 червня на Солом'янці атаковано дві багатоповерхівки. У цьому районі Києва сталося багато руйнувань через нічний обстріл.
За інформацією місцевої влади, станом на 07:00 у Києві зросла кількість загиблих через атаку РФ. Відомо про щонайменше 14 жертв атаки.