Путін не збирається приховувати своїх намірів від Трампа: Портников про удар РФ по Кабміну

Єдине, що продовжує цікавити Путіна, це капітуляція України — Портников

Удар Росією по будівлі Кабінету міністрів України у Києві демонструє абсолютне небажання Російської Федерації навіть замислюватися про закінчення війни і про реальні мирні перемовини.

Про це заявив журналіст і публіцист Віталій Портников у своєму блозі на YouTube.

«Росія намагалась обстрілювати урядовий квартал, таким чином демонструючи, що погрози російського очільника Путіна щодо ударів по так званих „центрах ухвалення рішень“ — це не якісь розмови, а реальні наміри і плани російського керівництва на подальший період російсько-української війни», — сказав Портников.

Авжеж, удар по урядовій будівлі і загибель мирних жителів у Києві та інших українських містах під час цієї атакки РФ — непорівнювані.

Проте кожного разу удар по урядових будівлях демонструє абсолютне небажання Російської Федерації навіть замислюватися про закінчення війни і про реальні мирні перемовини між Росією і Україну.

«Єдине, що продовжує цікавити президента Росії, це капітуляція України і зникнення нашої держави з політичними мапами світ. Таким чином, Путін навіть не збирається приховувати цих намірів від американського президента Дональда Трампа, який продовжує виступати із безпідставними фантазіями щодо готовності Російської Федерації, продовжувати діалог і шукати шляхів до досягнення миру в російсько-українській війні», — пояснив Портников.

Нагадаємо, масштабна атака Росії по Києву проти ночі 7 вересня стала першою від початку великої війни, коли у столиці загинули не тільки люди, а й відбулось влучання у будівлю найвищого органу виконавчої влади України — Кабміну.