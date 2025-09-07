ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
198
Час на прочитання
2 хв

Путін не збирається приховувати своїх намірів від Трампа: Портников про удар РФ по Кабміну

Кожна така атака має переконувати нас саме у безпідставності фантазій американського президента, вважає журналіст.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Путін не збирається приховувати своїх намірів від Трампа: Портников про удар РФ по Кабміну

Єдине, що продовжує цікавити Путіна, це капітуляція України — Портников / © ТСН.ua

Удар Росією по будівлі Кабінету міністрів України у Києві демонструє абсолютне небажання Російської Федерації навіть замислюватися про закінчення війни і про реальні мирні перемовини.

Про це заявив журналіст і публіцист Віталій Портников у своєму блозі на YouTube.

«Росія намагалась обстрілювати урядовий квартал, таким чином демонструючи, що погрози російського очільника Путіна щодо ударів по так званих „центрах ухвалення рішень“ — це не якісь розмови, а реальні наміри і плани російського керівництва на подальший період російсько-української війни», — сказав Портников.

Авжеж, удар по урядовій будівлі і загибель мирних жителів у Києві та інших українських містах під час цієї атакки РФ — непорівнювані.

Проте кожного разу удар по урядових будівлях демонструє абсолютне небажання Російської Федерації навіть замислюватися про закінчення війни і про реальні мирні перемовини між Росією і Україну.

«Єдине, що продовжує цікавити президента Росії, це капітуляція України і зникнення нашої держави з політичними мапами світ. Таким чином, Путін навіть не збирається приховувати цих намірів від американського президента Дональда Трампа, який продовжує виступати із безпідставними фантазіями щодо готовності Російської Федерації, продовжувати діалог і шукати шляхів до досягнення миру в російсько-українській війні», — пояснив Портников.

Нагадаємо, масштабна атака Росії по Києву проти ночі 7 вересня стала першою від початку великої війни, коли у столиці загинули не тільки люди, а й відбулось влучання у будівлю найвищого органу виконавчої влади України — Кабміну.

Дата публікації
Кількість переглядів
198
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie