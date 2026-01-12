Прийшов із ножем на уроки: у Києві школяр напав на вчительку та однокласника і поранив їх (фото, відео)

У Києві школяр напав із ножем на вчительку та однокласника / © Колаж ТСН

В одній зі шкіл Києва дев’ятикласник із ножем накинувся на вчительку історії та свого однокласника. До навчального закладу миттю прибула «швидка». Постраждалих терміново госпіталізували, а нападника вже затримали правоохоронці.

Які справжні мотиви хлопця, у якому стані наразі перебувають потерпілі та який слід у цій справі залишили російські спецслужби, з’ясовував Іван Воробйов.

«Звичайна школа на столичній Оболоні. Про те, що тут сталася надзвичайна подія, видають лише поліцейські автомобілі на подвір’ї. У навчальному закладі працюють правоохоронці. Журналістам всередину зась — тривають слідчі дії. На місці кажуть: „Немає ніякої інформації. Зараз йдуть слідчі дії“», — розповідає кореспондент.

В одній зі шкіл Оболоні дев’ятикласник із ножем накинувся на вчительку історії та свого однокласника / © ТСН

Хронологія подій

Зранку учень 9-го класу цієї школи прийшов до закладу із ножем, із собою прихопив маску та каску. Під час навчального процесу він накинувся із ножем на вчительку. Її намагався захистити однокласник нападника. Але обох було поранено. Допомогу їм надали на місці і доправили до лікарні. За інформацією ТСН, вчительку прооперували, її стан важкий.

Як з’ясувалося, хлопець у вбиральні одягнув заздалегідь підготовлену каску та маску, після чого забіг до приміщення класу та напав із ножем на 39-річну класну керівницю та 14-річного однокласника. У неповнолітнього потерпілого зафіксовані множинні колото-різані рани спини та передпліччя, а у вчительки — колото-різані рани рук та живота.

Зранку учень 9-го класу цієї школи прийшов до закладу із ножем, із собою прихопив маску та каску / © Національна поліція України

Що відомо про стан постраждалих та нападника

Сам хлопець після інциденту зачинився у туалеті і поранив себе. Його затримали і відвезли до «Охматдиту». В тому ж закладі перебуває і інший хлопець. Обох підлітків прооперували, наразі загрози їхньому життю немає. За інформацією ЗМІ, нападник — син співробітника поліції. Його сім’я переїхала до столиці з Дніпропетровщини.

ТСН вдалося поспілкуватися з батьками учнів, які прийшли забирати своїх дітей зі школи. З їхнього дозволу про подію розповіли і діти. Кажуть — після інциденту вчителям наказали зачинити кабінети зсередини і не випускати учнів. Заняття офіційно не скасовували, кажуть батьки, проте уроки не проводили. Не на камеру директор школи повідомив журналістам, що учень не був проблемним.

Наразі мотиви дій підлітка невідомі Фото скрин РБК / © соцмережі

«Були крики, багато людей ходило. Кажуть, він був тихим, не конфліктував, мало говорив. До нас прийшла дуже знервована завуч, сказала, щоб нас закрили на ключ, ніхто не виходив з кабінету і не ходив в туалет. Класний керівник був з ними в кабінеті», — розповіли очевидці.

Наразі мотиви дій підлітка невідомі. Версію цькування хлопця у школі батьки та учні заперечують.

«Хтось пише про булінг. В нас такого немає. В нас постійно кожен раз проводяться тренування, що не повинно цього бути», — кажуть вони.

На місці працювали правоохоронці / © Національна поліція України

Обставини події: що вже з’ясувала поліція

На місці працювали правоохоронці. Опитали свідків та встановили обставини події. За вказаним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочате кримінальне провадження за замах на умисне вбивство двох або більше осіб. Наразі встановлюється мотив скоєння злочину, крім того, виявили листування з ймовірними ворожими спецслужбами. Слідчі дії тривають.

Правоохоронці опитали свідків та встановили обставини події / © Національна поліція України

Із учнями та вчителями тепер працюватимуть психологи. Цей випадок перебуває на особливому контролі у місцевої влади. Наразі проводяться консультації зі всіма соціальними службами. Після цього інциденту у всіх школах столиці планують провести профілактичні заходи з учнями та вчителями та розповісти, як захистити себе у подібних випадках, повідомили у КМДА.

Вчителі закликають батьків більше цікавитися, чим займаються і які захоплення мають їхні діти, і частіше говорити із ними про це.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua вже повідомляв про те, що сталося 12 січня. Тоді йшлося, що кривавий інцидент вчинив 14-річний учень 9 класу, який напав на вчительку та однокласника.

Також йшлося про те, що спецслужби РФ могли курувати учня, який вчинив різанину в школі Києва. Про це повідомили в коментарі ТСН.ua поінформовані джерела в правоохоронних органах. Адже поліція виявила в телефоні підлітка підозрілі контакти.