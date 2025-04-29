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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Приватний виш купив гольф-клуб у Києві: "Буде дуже няшно"

За словами президента KSE Тимофія Милованова, це найбільша інвестиція в освіту в один університет в Україні за часів незалежності.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
KSE купило новий кампус - Гольф Клуб на Оболоні

KSE купило новий кампус — Гольф Клуб на Оболоні / © Тимофій Милованов/Facebook

Київська школа економіки (KSE) придбала комплекс будівель гольф-клубу на Оболонській набережній у Києві за $18 млн. На його базі планується створити університетський кампус.

Про це повідомив у Facebook президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

«KSE купила новий кампус — Гольф Клуб на Оболоні. Угода на $18 млн, загалом інвестиція на $40 млн у реконструкцію будівлі, нових просторів, аудиторій, лабораторій, мейкер-спейсів, території. Буде дуже няшно», — написав він.

За словами президента KSE, це найбільша інвестиція в освіту в один університет в Україні за часів незалежності.

«Цей кампус — для інженерів, математиків, урбаністів, психологів, та усіх, хто потрібен Україні для стійкості та відбудови, для спроможності захистити нас та відбудувати Україну. Я хочу, щоб студенти могли приходити у велику бібліотеку, вчитись, читати книжки і дивитись на Дніпро та зелений парк. Щоб в Україні залишились таланти, а не поїхали в США, Британію, Польщу або, як раніше було, в Москву. А таланти, які поїхали з України — повернулись, і були тут, і будували Україну, а не ставали частиною чужого майбутнього», — зазначив Милованов.

Що заплановано

Щодо кампусу. За словами Милованова, KSE не відмовляється від минулої діяльності гольф-клубу та підтримуватиме цей спорт.

«Ми не відгороджуватимемось парканами і відкриємо цю частину парка для усіх мешканців. Те, що раніше було доступно тільки для еліт, буде доступне для усіх. Ми працюємо з оболонською спільнотою і плануємо відновити літній кінотеатр. Висоток не буде, ЖК не буде, машин, що їздять по парку, не буде, шашличної і алкоголю не буде. Буде Гарвард. Для людей. Відкритий. Буде розвиток і якість. Те, що давно мало б бути, але не було. Ще будуть маленькі яхточки-вітрильники та академічна гребля, як в Бостоні у МІТ», — наголосив він.

Фінансування

«Щодо грошей. KSE — це приватний університет і американська неприбуткова організація. Усі кошти — від міжнародних та українських донорів та партнерів KSE. Від 2022 року донори передали KSE Foundation близько $150 млн. Для гуманітарної допомоги, оборони, аптечки, дрони, БпЛА, гелікоптери, освіта, відбудова клініки, авто. Зараз KSE інвестує в інфраструктуру для інженерної та математичної освіти України, тобто в економіку і безпеку. В майбутнє України. Щасливе. Успішне. Мирне», — резюмував Тимофій Милованов.

Нагадаємо, раніше президент Київської школи економіки Тимофій Милованов запропонував викупити у Міністерства освіти Києво-Могилянську академію. Ексміністр пояснив свою ідею тим, що для Міносвіти Могилянка збиткова, а KSE зможе більш ефективно як приватна освітня фундація керувати Могилянкою, тож збитки для держави зменшаться.

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