ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1808
Час на прочитання
1 хв

"Приліт" у багатоповерхівку в Києві: ДСНС завершили пошуки і назвали остаточну кількість загиблих

Окрім того, п’ять мешканців будинку отримали травми.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Пошкоджена багатоповерхівка в Києві.

Пошкоджена багатоповерхівка в Києві. / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Станом на ранок 15 листопада у Деснянському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи на місці “прильоту” дрона по багатоповерхівці. Загинуло шість мешканців цього будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

“Внаслідок російської атаки по дев’ятиповерхівці загинули шість людей. Постраждали п’ять осіб, з яких одна дитина”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники врятували 17 осіб, з яких одна дитина. Надано психологічну допомогу 252 людям. Окрім того, було розібрано та вивезено 262 тонни будівельних конструкцій та деревини.

Нагадаємо, минулої ночі РФ запустила по Україні сотні ракет і дронів. Зокрема, три аеробалістичні “Кинджали”. Основним напрямком удару було місто Київ. У столиці росіяни атакували звичайні житлові будинки. Пошкодження багатоповерхівок сталися у різних районах Києва.

Військовий експерт Роман Світан каже, що Росія застосувала тактику "Зірки" для обстрілу Києва. Так, окупанти вдарили «зіркою» — з усіх боків одночасно. Дрони відволікали ППО, після чого летіла балістика.

Дата публікації
Кількість переглядів
1808
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie