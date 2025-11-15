"Приліт" у багатоповерхівку в Києві: ДСНС завершили пошуки і назвали остаточну кількість загиблих

Пошкоджена багатоповерхівка в Києві. / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Станом на ранок 15 листопада у Деснянському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи на місці “прильоту” дрона по багатоповерхівці. Загинуло шість мешканців цього будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

“Внаслідок російської атаки по дев’ятиповерхівці загинули шість людей. Постраждали п’ять осіб, з яких одна дитина”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники врятували 17 осіб, з яких одна дитина. Надано психологічну допомогу 252 людям. Окрім того, було розібрано та вивезено 262 тонни будівельних конструкцій та деревини.

Нагадаємо, минулої ночі РФ запустила по Україні сотні ракет і дронів. Зокрема, три аеробалістичні “Кинджали”. Основним напрямком удару було місто Київ. У столиці росіяни атакували звичайні житлові будинки. Пошкодження багатоповерхівок сталися у різних районах Києва.

Військовий експерт Роман Світан каже, що Росія застосувала тактику "Зірки" для обстрілу Києва. Так, окупанти вдарили «зіркою» — з усіх боків одночасно. Дрони відволікали ППО, після чого летіла балістика.