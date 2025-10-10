Кіт, якого врятували з пошкодженого будинку в Києві / © Kyiv Animal Rescue Group

У Києві зоозахисники врятували трьох котів із багатоповерхівки в Печерському районі Києва, по якій сталося влучання під час російської атаки у ніч проти 10 жовтня. Двох тварин довелося госпіталізувати.

Про це повідомили зоозахисники з Kyiv Animal Rescue Group.

Через влучання у житловий будинок у Печерському районі столиці виникла пожежа. Під час ліквідації наслідків удару члени команди порятунку тварин витягли з будівлі трьох котів.

Перший кіт опинився майже в епіцентрі вибуху. Пухнастика довеломся діставати крізь полум’я та густий дим. Тварина зазнала опіків, обпалення шерсті та інших травм.

Другого кота після вибуху заблокувало під ванною, але і його вдалося дістати. Тварина надихалася диму і має легкі подряпини.

Третього кота врятували із квартири, яка отримала найменше пошкоджень. У цього чотирилапого минулося без травм. Одразу вдалося знайти господарів тварини, які відмовилися від госпіталізації свого улюбленця.

«Двох інших постраждалих котів шпиталізовано — вони на нашому кураторстві під опікою ветеринарів і отримують необхідну допомогу. Їх власники поки не відгукнулися», — йдеться у заяві зоозахисників.

"Приліт" по будинку на Печерську: зоозахисники врятували трьох котів (фото)

Нагадаємо, під час нічної атаки на Київ 10 жовтня уламки російського дрона влучити у 17-поверховий будинок у Печерському районі. Там спалахнула пожежа у квартирах на кількох поверхах.

Окрім того, через ворожі удари половина столиці опинилася без світла. Були запроваджені графіки відключень електроенергії. Постраждали 12 людей.