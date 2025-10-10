ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
263
Час на прочитання
1 хв

"Приліт" по будинку на Печерську: зоозахисники врятували трьох котів (фото)

Зоозахисники Kyiv Animal Rescue Group врятували трьох котів з багатоповерхівки в Києві, де після атаки виникла пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Кіт, якого врятували з пошкодженого будинку в Києві

Кіт, якого врятували з пошкодженого будинку в Києві / © Kyiv Animal Rescue Group

У Києві зоозахисники врятували трьох котів із багатоповерхівки в Печерському районі Києва, по якій сталося влучання під час російської атаки у ніч проти 10 жовтня. Двох тварин довелося госпіталізувати.

Про це повідомили зоозахисники з Kyiv Animal Rescue Group.

Через влучання у житловий будинок у Печерському районі столиці виникла пожежа. Під час ліквідації наслідків удару члени команди порятунку тварин витягли з будівлі трьох котів.

Перший кіт опинився майже в епіцентрі вибуху. Пухнастика довеломся діставати крізь полум’я та густий дим. Тварина зазнала опіків, обпалення шерсті та інших травм.

Другого кота після вибуху заблокувало під ванною, але і його вдалося дістати. Тварина надихалася диму і має легкі подряпини.

Третього кота врятували із квартири, яка отримала найменше пошкоджень. У цього чотирилапого минулося без травм. Одразу вдалося знайти господарів тварини, які відмовилися від госпіталізації свого улюбленця.

«Двох інших постраждалих котів шпиталізовано — вони на нашому кураторстві під опікою ветеринарів і отримують необхідну допомогу. Їх власники поки не відгукнулися», — йдеться у заяві зоозахисників.

"Приліт" по будинку на Печерську: зоозахисники врятували трьох котів (фото) (7 фото)

врятовані коти після прильоту в Києві_6 / © Kyiv Animal Rescue Group

© Kyiv Animal Rescue Group

врятовані коти після прильоту в Києві_3 / © Kyiv Animal Rescue Group

© Kyiv Animal Rescue Group

врятовані коти після прильоту в Києві_5 / © Kyiv Animal Rescue Group

© Kyiv Animal Rescue Group

врятовані коти після прильоту в Києві_4 / © Kyiv Animal Rescue Group

© Kyiv Animal Rescue Group

врятовані коти після прильоту в Києві_7 / © Kyiv Animal Rescue Group

© Kyiv Animal Rescue Group

врятовані коти після прильоту в Києві_8 / © Kyiv Animal Rescue Group

© Kyiv Animal Rescue Group

врятовані коти після прильоту в Києві_1 / © Kyiv Animal Rescue Group

© Kyiv Animal Rescue Group

Нагадаємо, під час нічної атаки на Київ 10 жовтня уламки російського дрона влучити у 17-поверховий будинок у Печерському районі. Там спалахнула пожежа у квартирах на кількох поверхах.

Окрім того, через ворожі удари половина столиці опинилася без світла. Були запроваджені графіки відключень електроенергії. Постраждали 12 людей.

Дата публікації
Кількість переглядів
263
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie