Проїзд у метро Києва: експерт назвав нову ціну та пояснив, чому це неминуче

Метро Києва

Проїзд у київському метро варто підняти вдвічі — приблизно до 16 грн. Адже експлуатація підземки доволі затратна.

Таку думку в етері КИЇВ24 висловив директор ГО Інститут міста Олександр Сергієнко.

«Як на мене, я думаю, що вдвічі треба піднімати, можливо, в півтора рази, для того, щоб компенсувати зростання вартості перевезень. Треба порахувати, яку частку складала сума 8 гривень у 2018 році і подивитися відповідну частку середнього доходу киянина в 2025 році. І приблизно з цієї пропорції визначити вартість проїзду. Це, видається, найбільш логічний шлях», — зазначив експерт.

Втім, важливо комунікувати з людьми і пояснювати причину потреби зростання вартості, додає Сергієнко.

Зазначимо, журналісти-розслідувачі кажуть, що реальна собівартість проїзду в столичному метро близько 45 гривень, а у наземному транспорті — 23 гривні. Такі дані, за їх словами, відомі ще з вересня минулого року. Їх зазначили у листі до міського голови від департаменту фінансів КМДА.

Нагадаємо, у Києві зросла вартість проїзду у приватних маршрутках. У суботу, 14 березня, у салонах автобусів змінили цінники. Вартість проїзду зросла на 5 гривень. Тобто замість 15 тепер доведеться заплатити 20 гривень. На 5 гривень здорожчали усі маршрутки, які здійснюють перевезення в межах міста Києва.