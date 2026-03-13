Проїзд у міській електричці Києва здорожчав: скільки тепер коштує квиток

У київській кільцевій електричці запровадили комісійний збір. Вартість квитка зросла.

Руслана Сивак
Вартість проїзду в київській кільцевій електричці зросла через запровадження спеціального комісійного збору. Користувачі вже почали отримувати відповідні сповіщення про нову тарифну сітку.

Про це повідомили у застосунку «Київ Цифровий».

Скільки тепер коштує квиток?

Ціна поїздки тепер залежить від способу оплати:

  • 22 грн — при купівлі паперового квитка у касах або терміналах самообслуговування.

  • 19,19 грн — при безконтактній оплаті банківською карткою безпосередньо на валідаторі.

У київській кільцевій електричці запровадили комісійний збір. / © скриншот

Як зберегти стару ціну?

Незважаючи на загальне здорожчання, пасажири мають можливість користуватися послугою за колишнім тарифом. Найвигіднішим способом залишається купівля електронних квитків через мобільний застосунок «Київ Цифровий» — там вартість поїздки не змінилася і становить 15 грн.

Нагадаємо, у Києві раптово на 5 гривень здорожчає проїзд у маршрутках.

Раніше ми писали, де проїзд у маршрутках коштує найдорожче.

