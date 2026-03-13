- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 95
- Час на прочитання
- 1 хв
Проїзд у міській електричці Києва здорожчав: скільки тепер коштує квиток
У київській кільцевій електричці запровадили комісійний збір. Вартість квитка зросла.
Вартість проїзду в київській кільцевій електричці зросла через запровадження спеціального комісійного збору. Користувачі вже почали отримувати відповідні сповіщення про нову тарифну сітку.
Про це повідомили у застосунку «Київ Цифровий».
Скільки тепер коштує квиток?
Ціна поїздки тепер залежить від способу оплати:
22 грн — при купівлі паперового квитка у касах або терміналах самообслуговування.
19,19 грн — при безконтактній оплаті банківською карткою безпосередньо на валідаторі.
Як зберегти стару ціну?
Незважаючи на загальне здорожчання, пасажири мають можливість користуватися послугою за колишнім тарифом. Найвигіднішим способом залишається купівля електронних квитків через мобільний застосунок «Київ Цифровий» — там вартість поїздки не змінилася і становить 15 грн.
Нагадаємо, у Києві раптово на 5 гривень здорожчає проїзд у маршрутках.
Раніше ми писали, де проїзд у маршрутках коштує найдорожче.