Проїзд у міській електричці Києва здорожчав: скільки тепер коштує квиток

Електричка / © ТСН

Вартість проїзду в київській кільцевій електричці зросла через запровадження спеціального комісійного збору. Користувачі вже почали отримувати відповідні сповіщення про нову тарифну сітку.

Про це повідомили у застосунку «Київ Цифровий».

Скільки тепер коштує квиток?

Ціна поїздки тепер залежить від способу оплати:

22 грн — при купівлі паперового квитка у касах або терміналах самообслуговування.

19,19 грн — при безконтактній оплаті банківською карткою безпосередньо на валідаторі.

У київській кільцевій електричці запровадили комісійний збір.

Як зберегти стару ціну?

Незважаючи на загальне здорожчання, пасажири мають можливість користуватися послугою за колишнім тарифом. Найвигіднішим способом залишається купівля електронних квитків через мобільний застосунок «Київ Цифровий» — там вартість поїздки не змінилася і становить 15 грн.

