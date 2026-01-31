- Дата публікації
Проїзд із Броварів до Києва здорожчає від 1 лютого
Загалом вартість проїзду до Києва зростає і в Броварському районі.
Проїзд із Броварів до Києва від завтра зросте на 5 грн — до 40 грн. По місту проїзд залишається 15 грн.
Інформацію про зростання вартості проїзду до Києва від 1 лютого 2026 року підтвердив один із найбільших перевізників у Броварах Владислав Томін, пише «Трибуна-Бровари» у Telegram.
Загалом вартість проїзду до Києва зростає і в Броварському районі. Причиною цього перевізники називають «значне підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, автозапчастини, енергоносії, збільшення вартості всіх складових, що впливають на собівартість перевезень, підвищення мінімальної зарплати і податків».
Мета підвищення — не допустити збитковості роботи пасажирського автотранспорту.
Тим часом київська міська влада шукає можливості, щоб не підвищувати ціни на проїзд у громадському транспорті попри значний дефіцит бюджету.