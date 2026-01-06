Колеса огляду на Подолі / © iStock

Реклама

У Києві тимчасово зупинили роботу Колеса огляду на Подолі через загрозу безпеці відвідувачів. Атракціон арештовано за рішенням суду.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у Facebook.

Зазначається, що подільський районний суд задовольнив клопотання Подільської окружної прокуратури та наклав арешт на атракціон «Колесо огляду», що розташований на Контрактовій площі. Відтепер користування атракціоном заборонено.

Реклама

Під час перевірки фахівці встановили, що металеві конструкції колеса опираються на дерев’яні бруси, які перебувають у незадовільному стані. Це створює реальний ризик аварії з можливими травмами або загибеллю людей. Через ці небезпечні умови прокурори наполягали на негайній зупинці роботи атракціону для забезпечення безпеки громадян.

© Прокуратура Києва

© Прокуратура Києва

© Прокуратура Києва

© Прокуратура Києва

© Прокуратура Києва

Суд підтримав позицію прокуратури, і на цей час колесо огляду залишатиметься під арештом до усунення всіх порушень технічної безпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що минулого року прокуратура звернулася до суду з вимогою заборонити експлуатацію об’єкта через реальну загрозу життю людей. Виявилось, що опорні конструкції відомого оглядового колеса на Контрактовій площі у Києві тримаються на гнилих дерев’яних брусах.