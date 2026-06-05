"Прокляте перехрестя" Києва: смертельна ДТП у Солом’янському районі шокувала мешканців

Смертельна ДТП у Києві / © Київська міська прокуратура

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Смертельна дорожньо-транспортна пригода у Солом’янському районі Києва, де автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід, є далеко не першим таким інцидентом на цій ділянці дороги.

Про це розповіли місцеві мешканці у коментарях телеканалу «Київ24».

За їхніми словами, лише два місяці тому на цьому самому перехресті внаслідок ДТП загинули молодий хлопець і дівчина.

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Одна з місцевих мешканок зазначила, що на місці аварії було чутно сильний удар і вибух, після чого на місце оперативно прибули швидкі та поліція.

«Це жах, ну які можуть бути емоції… Я побачила, що дві швидкі вже були з мигалками. Я сподіваюся, що хтось живий поїхав до лікарні», — сказала вона.

Інша жінка зазначила, що сама могла опинитися на місці трагедії.

«Добре, що прийшла пізніше… Дуже страшно. Йде війна, а ще так їздять. Кажуть, що він летів зі швидкістю 150 кілометрів і влетів у підземний перехід», — розповіла перехожа.

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Ще одна мешканка мікрорайону наголосила, що перехрестя давно вважається небезпечним.

«Це якесь прокляте перехрестя… Тут дуже часто аварії, дуже. Хлопчик два місяці тому тут розбився на мотоциклі. Всі жителі знають, що це страшне місце», — запевняла вона.

Нагадаємо, у Києві вдень 5 червня сталася важка дорожньо-транспортна пригода: легковий автомобіль на швидкості злетів із проїжджої частини та влетів у підземний пішохідний перехід. За попередніми даними, внаслідок аварії загинули чотири людини.

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