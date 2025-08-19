Прохід дозволено: прокуратура добилася доступу киян до набережної Дніпра (фото)

Набережна Дніпра / © Прокуратура Києва

Верховний Суд підтвердив право всіх мешканців Києва на вільний доступ до набережної Дніпра в урочищі Берковщина, що на вул. Дніпровська набережна, 14, у Дарницькому районі столиці.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram.

Раніше приватне товариство, пов’язане з житловим комплексом бізнес-класу, незаконно захопило частину берегоукріплень і встановило шлагбауми та ворота, обмежуючи доступ до річки людям, які не мешкають у житловому комплексі.

Площа незаконно захопленої ділянки становила понад 2,3 тисячі квадратних метрів. Водночас самі гідротехнічні споруди виконують функцію захисту від розмиву берега і технічно відносяться до комунальної власності, оскільки розташовані на земельній ділянці водного фонду площею понад 3,1 га вартістю понад 67 млн грн.

Дніпровська набережна, 14 / © t.me/kyiv_pro_office

У 2020 році приватне товариство зареєструвало право власності на ці гідроспоруди, що призвело до обмеження доступу киян до Дніпра і, фактично, вибуття комунальної землі з власності територіальної громади. Київська прокуратура звернулася до суду, наголошуючи, що така реєстрація суперечить законодавству і створює порушення прав мешканців столиці на безперешкодне користування річкою та прилеглою територією.

Верховний Суд погодився з доводами прокуратури і постановив, що право власності на гідротехнічну споруду не може бути зареєстроване за приватним товариством. Таким чином, всі обмеження, які були встановлені на території набережної, визнані незаконними, а доступ до річки Дніпро для всіх громадян залишається вільним і безоплатним.

Пресслужба Київської міської прокуратури наголосила, що рішення суду ставить крапку у цій справі. Доступ до набережної Дніпра мають мати всі охочуючі, а не лише мешканці одного житлового комплексу. Влада міста та прокуратура підкреслюють важливість дотримання законних прав громадян та збереження комунальної власності у водних і прибережних зонах столиці.

Кияни можуть безперешкодно користуватися набережною Дніпра для прогулянок, відпочинку та спортивних занять. Ця справа стала важливим прецедентом для захисту права громадян на безоплатний доступ до водних ресурсів і прибережних територій у столиці.

