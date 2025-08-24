ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
1 хв

Прем’єр Канади Карні вперше прибув до Києва

Канадського премʼєра зустріли керівник ОП Андрій Єрмак та очільник МЗС Андрій Сибіга.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Марк Карні

Марк Карні / © Associated Press

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні приїхав до Києва у День Незалежності — 24 серпня.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

«У цей День Незалежності України, у цей критичний момент в історії країни, Канада посилює свою підтримку та зусилля на шляху до справедливого і тривалого миру в Україні», — написав він.

На вокзалі його зустріли очільник ОФ Андрій Єрмак та очільник МЗС Андрій Сибіга.

«Разом з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою зустріли прем’єр-міністра Канади Марка Карні. У цей особливий день — День Незалежності України — для нас важливо відчувати підтримку друзів. І Канада завжди поруч. Ми цінуємо допомогу та солідарність. Це додає нам сил у боротьбі й на шляху до спільної перемоги. Разом ми сильніші», — написав Єрмак.

Нагадаємо, Канада увійшла до «коаліції охочих», яку очолюють Франція та Велика Британія.

Також відомо, що Канада виділила Україні новий пакет військової допомоги на 2 млрд канадських доларів (приблизно $1,5 млрд) та розширила санкції проти Росії. Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Марк Карні на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті G7.

