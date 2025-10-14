- Дата публікації
Правий берег Києва залишився з мінімальним тиском води: яка причина
На одному з берегів Києва мінімальний тиск води через аварію в енергосистемі.
У зв’язку з аварійною ситуацією, що сталася в енергосистемі Києва, на правому березі столиці тиск водопостачання тимчасово знижено до мінімальних показників.
Про це повідомляє КМДА.
Всі профільні служби задіяні в посиленому режимі.
«Після того, як енергетики ліквідують пошкодження, комунальники оперативно відновлять водопостачання споживачам», — зазначили у КМДА.
Нагадаємо, ця зима може бути дуже важкою для Києва, тому жителям столиці варто готуватися до можливих ускладнень і підготувати запас води, теплого одягу та харчів. Мер запевнив, що столична влада робить усе необхідне, щоб уникнути блекауту в Києві.
Раніше, 10 жовтня, після атаки РФ у частині Києва виник блекаут і проблеми з водопостачанням.