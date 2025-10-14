ТСН у соціальних мережах

Київ
634
1 хв

Правий берег Києва залишився з мінімальним тиском води: яка причина

На одному з берегів Києва мінімальний тиск води через аварію в енергосистемі.

Руслана Сивак
Вода кран

Вода в крані / © Pixabay

У зв’язку з аварійною ситуацією, що сталася в енергосистемі Києва, на правому березі столиці тиск водопостачання тимчасово знижено до мінімальних показників.

Про це повідомляє КМДА.

Всі профільні служби задіяні в посиленому режимі.

«Після того, як енергетики ліквідують пошкодження, комунальники оперативно відновлять водопостачання споживачам», — зазначили у КМДА.

Нагадаємо, ця зима може бути дуже важкою для Києва, тому жителям столиці варто готуватися до можливих ускладнень і підготувати запас води, теплого одягу та харчів. Мер запевнив, що столична влада робить усе необхідне, щоб уникнути блекауту в Києві.

Раніше, 10 жовтня, після атаки РФ у частині Києва виник блекаут і проблеми з водопостачанням.

634
