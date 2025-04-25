ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1947
Час на прочитання
1 хв

Працівниця відомого косметичного простору загинула під час обстрілу Києва: в якому стані її чоловік

Життя майстрині косметичного простору Дарини обірвалося через атаку РФ на Київ 24 квітня.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Жертва російської атаки

Загибла під час атаки на Київ дівчина. Фото: Instagram aslaboratory

В четвер, 24 квітня, росіяни здійснили масштабну атаку на Київ. Внаслідок ворожого удару загинула спеціалістка косметичного простору A’s Laboratory Дарина.

Про це повідомили колеги дівчини в Instagram.

«Ми втратили неймовірно світлу, добру, талановиту людину. Дарина була частиною нашої команди, частиною нашої великої сімʼї. Вона була тією, хто наповнював усе навколо теплом, турботою, ніжністю й щирим бажанням робити цей світ кращим. Наші серця завжди з Дариною», — розповіли колеги.

Відомо, що чоловік дівчини вижив, наразі команда A’s Laboratory підтримує зв’язок з мамою Дарини.

«Чоловік Дарини, Олег, на щастя, залишився живим. Ми з ним — душею, думками, підтримкою. З мамою Дарини тримаємо звʼязок», — зазначили колеги.

Нагадаємо, в Святошинському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи на місці «прильоту» ракети по багатоповерхівці. Відомо про 12 жертв російської атаки та 87 — постраждалих.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie