Працівниця відомого косметичного простору загинула під час обстрілу Києва: в якому стані її чоловік

Загибла під час атаки на Київ дівчина. Фото: Instagram aslaboratory

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В четвер, 24 квітня, росіяни здійснили масштабну атаку на Київ. Внаслідок ворожого удару загинула спеціалістка косметичного простору A’s Laboratory Дарина.

Про це повідомили колеги дівчини в Instagram.

«Ми втратили неймовірно світлу, добру, талановиту людину. Дарина була частиною нашої команди, частиною нашої великої сімʼї. Вона була тією, хто наповнював усе навколо теплом, турботою, ніжністю й щирим бажанням робити цей світ кращим. Наші серця завжди з Дариною», — розповіли колеги.

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Відомо, що чоловік дівчини вижив, наразі команда A’s Laboratory підтримує зв’язок з мамою Дарини.

«Чоловік Дарини, Олег, на щастя, залишився живим. Ми з ним — душею, думками, підтримкою. З мамою Дарини тримаємо звʼязок», — зазначили колеги.

Нагадаємо, в Святошинському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи на місці «прильоту» ракети по багатоповерхівці. Відомо про 12 жертв російської атаки та 87 — постраждалих.