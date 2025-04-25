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- Київ
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Працівниця відомого косметичного простору загинула під час обстрілу Києва: в якому стані її чоловік
Життя майстрині косметичного простору Дарини обірвалося через атаку РФ на Київ 24 квітня.
В четвер, 24 квітня, росіяни здійснили масштабну атаку на Київ. Внаслідок ворожого удару загинула спеціалістка косметичного простору A’s Laboratory Дарина.
Про це повідомили колеги дівчини в Instagram.
«Ми втратили неймовірно світлу, добру, талановиту людину. Дарина була частиною нашої команди, частиною нашої великої сімʼї. Вона була тією, хто наповнював усе навколо теплом, турботою, ніжністю й щирим бажанням робити цей світ кращим. Наші серця завжди з Дариною», — розповіли колеги.
Відомо, що чоловік дівчини вижив, наразі команда A’s Laboratory підтримує зв’язок з мамою Дарини.
«Чоловік Дарини, Олег, на щастя, залишився живим. Ми з ним — душею, думками, підтримкою. З мамою Дарини тримаємо звʼязок», — зазначили колеги.
Нагадаємо, в Святошинському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи на місці «прильоту» ракети по багатоповерхівці. Відомо про 12 жертв російської атаки та 87 — постраждалих.