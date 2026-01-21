- Дата публікації
Київ
Працююють по 3 доби без перерви: у Києві померли два слюсарі аварійних бригад
Окрім того, у багатьох працівників аварійних бригад зафіксовано обмороження та психофізичне виснаження.
У Києві через перенавантаження померли два слюсарі аварійних бригад. Фахівці працюють у столиці по дві — тридоби без перерви.
Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко.
У Києві слюсарі аварійних бригад працюють в аномально напруженому режимі. Через брак таких бригад фахівці працюють по дві — три доби без перерви і практично валяться з ніг.
«Вчора два слюсарі просто померли від дикого перенавантаження. У багатьох зафіксовано обморожування та психофізичне виснаження», — написав Кучеренко в Мережі.
Нагадаємо, через атаки РФ та морози енергосистема Києва працює у критичному режимі, а комунальники ліквідовують аварії на межі виснаження. 14 січня в Оболонському районі під час розвантаження генератора для котельні помер працівник «Київтеплоенерго». КМДА наголосила, що через колосальне навантаження та роботу без відпочинку фахівці ризикують власним життям заради забезпечення міста теплом.