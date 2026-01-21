ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
397
Час на прочитання
1 хв

Працююють по 3 доби без перерви: у Києві померли два слюсарі аварійних бригад

Окрім того, у багатьох працівників аварійних бригад зафіксовано обмороження та психофізичне виснаження.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Київ

Київ / © Associated Press

У Києві через перенавантаження померли два слюсарі аварійних бригад. Фахівці працюють у столиці по дві — тридоби без перерви.

Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко.

У Києві слюсарі аварійних бригад працюють в аномально напруженому режимі. Через брак таких бригад фахівці працюють по дві — три доби без перерви і практично валяться з ніг.

«Вчора два слюсарі просто померли від дикого перенавантаження. У багатьох зафіксовано обморожування та психофізичне виснаження», — написав Кучеренко в Мережі.

Нагадаємо, через атаки РФ та морози енергосистема Києва працює у критичному режимі, а комунальники ліквідовують аварії на межі виснаження. 14 січня в Оболонському районі під час розвантаження генератора для котельні помер працівник «Київтеплоенерго». КМДА наголосила, що через колосальне навантаження та роботу без відпочинку фахівці ризикують власним життям заради забезпечення міста теплом.

Дата публікації
Кількість переглядів
397
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie