Повторний удар по рятувальниках на Київщині: у ДСНС розповіли подробиці

Ліквідація наслідків атаки на Київщину / © ДСНС

Реклама

Речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан розповіла подробиці про повторний удар по рятувальниках і велику пожежу на складах на Київщині.

Про це Рубан повідомила в етері телемарафону.

«Рятувальники всі цілі, тому що були відведені на безпечну відстань. Це вже третя локація, яка сьогодні опинилася під ударами, під ворожими обстрілами», — зазначила вона.

Реклама

Рубан уточнила, що вже вночі ворог атакував Фастівщину. Дві пожежі повністю ліквідовано. Зараз на ліквідації третьої пожежі працюють понад 200 осіб. Також задіяно робототехніку, важку інженерну техніку і працює авіація. Ліквідація пожежі триває.

«Оскільки площа пожежі дуже велика, тому авіація практично зараз працює, робить дуже велику частину роботи. Саме з гелікоптером проводиться ліквідація. І велика площа — вода заливається всередину, тому ліквідація дуже пришвидшилася. Ну, є тут не тільки хімікати, а також фарбові вироби. Тут зберігається дуже багато горючих виробів», — пояснила речниця ДСНС Київщини.

Нагадаємо, російські війська атакували Київську область безпілотниками в ніч проти 16 вересня. У Фастівському районі пошкоджено чотири приватні будинки, склад, 14 вантажних і дев’ять легкових авто.