Повністю забруднені й приречені: волонтери врятували лелек зі смітника на Київщині (фото)

У Київській області, в Миронівці, група волонтерів врятувала лелек, які застрягли на міському сміттєзвалищі.

Про це йдетсья у повідомленні ГО «Садиба Нюшанік. Допомога птахам».

Разом із групою порятунку тварин Kyiv Animal Rescue Group волонтери разом витягли лелек, які опинилися у пастці на міському звалищі.

Птахів помітила місцева мешканка. Вони блукали серед відходів, повністю забруднені невідомою рідиною, без сил та можливості злетіти. Забруднене пір’я не дозволяло їм відлетіти і фактично прирікало залишатися на смітнику.

Як відбувалася операція порятунку

Під час першого виїзду рятувальникам вдалося виловити сім птахів. А після повторного повідомлення вони здійснили другий виїзд. Тоді вони знайшли ще двох лелек.

Усі дев’ять птахів передали до «Садиби Нюшанік», де їх ретельно очищали у кілька етапів, оскільки забруднення глибоко проникло в пір’я.

Стан лелек зараз

У центрі птахів лікують та відновлюють пір’яний покрив. Рятувальники сподіваються, що після реабілітації лелеки зможуть повернутися до природи та знову піднятися в небо.

Організації подякували всім небайдужим, хто не проігнорував проблему та повідомив про постраждалих птахів.

