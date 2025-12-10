ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
2 хв

Повністю забруднені й приречені: волонтери врятували лелек зі смітника на Київщині (фото)

Волонтери врятувала лелек на міському звалищі. Птахи були повністю забруднені.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Повністю забруднені й приречені: волонтери врятували лелек зі смітника на Київщині (фото)

Лелеки не могли злетіти через отруйні відходи Фото: ілюстративне / © Pexels

У Київській області, в Миронівці, група волонтерів врятувала лелек, які застрягли на міському сміттєзвалищі.

Про це йдетсья у повідомленні ГО «Садиба Нюшанік. Допомога птахам».

Разом із групою порятунку тварин Kyiv Animal Rescue Group волонтери разом витягли лелек, які опинилися у пастці на міському звалищі.

Фото: скрін відео KARG

Фото: скрін відео KARG

Птахів помітила місцева мешканка. Вони блукали серед відходів, повністю забруднені невідомою рідиною, без сил та можливості злетіти. Забруднене пір’я не дозволяло їм відлетіти і фактично прирікало залишатися на смітнику.

Фото: скрін відео KARG

Фото: скрін відео KARG

Як відбувалася операція порятунку

Під час першого виїзду рятувальникам вдалося виловити сім птахів. А після повторного повідомлення вони здійснили другий виїзд. Тоді вони знайшли ще двох лелек.

Усі дев’ять птахів передали до «Садиби Нюшанік», де їх ретельно очищали у кілька етапів, оскільки забруднення глибоко проникло в пір’я.

Фото: скрін відео KARG

Фото: скрін відео KARG

Стан лелек зараз

У центрі птахів лікують та відновлюють пір’яний покрив. Рятувальники сподіваються, що після реабілітації лелеки зможуть повернутися до природи та знову піднятися в небо.

Організації подякували всім небайдужим, хто не проігнорував проблему та повідомив про постраждалих птахів.

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику зафільмували підготовку єнотоподібного собаки до зими. Тварина ласуваларештками лося. Виявляється, вона активно накопичує енергію перед холодами, і, як уточнюють фахівці заповідника, така поведінка є природною адаптацією до морозів.

Дата публікації
Кількість переглядів
164
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie