Повітряна тривога в Києві: як поліція без світла повідомлятиме мешканців

Повітряна тривога / © ТСН

У Києві поліція буде повідомляти мешканців про повітряну тривогу навіть під час відключень електроенергії, коли стандартні системи оповіщення можуть не працювати.

Про це йдеться у повідомленні столичної поліції у Telegram.

З огляду на тривалі перебої з електропостачанням у Києві та складні погодні умови, правоохоронні підрозділи столиці перейшли на посилений режим роботи. Вони збільшили кількість патрулів у районах, що зазнали найбільшого руйнування внаслідок обстрілів.

Поліцейські інформуватимуть киян про оголошення сигналу «Повітряна тривога» та «Відбій повітряної тривоги» навіть за відсутності електрики. Для цього використовуватимуть гучномовці під час патрулювання житлових кварталів та місць скупчення людей.

У відомстві нагадують, що за умови оголошення сигналу повітряної тривоги слід негайно вирушати до найближчого укриття та дотримуватися всіх заходів безпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 12 січня у Києві через загрозу ворожого безпілотника лунала повітряна тривога.