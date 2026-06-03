Повітряна тривога у Києві: що загрожує столиці

Повітряна тривога / © ТСН

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Пізно увечері в середу, 3 червня, у столиці України було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.

Про загрозу для киян повідомили у КМДА.

«У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!» — йдеться у попередженні.

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У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що північним регіонам України загрожує балістика.

У моніторингових каналах пишуть про комунікацію пунктів управління стратегічної авіації РФ.

«Є ймовірність застосування бортів Ту-22м3 впродовж ночі/ранку. Слідкуємо», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час засідання Ради Україна — НАТО в Києві заявив, що Росія має промислову спроможність регулярно здійснювати масштабні ракетні удари по території України.

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Внаслідок масованого обстрілу української столиці 2 червня було зафіксовано влучання у восьми районах Києва, пошкоджено житлові будинки, приватну клініку, частково було перекрито рух транспорту.

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