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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
926
Час на прочитання
1 хв

Повітряна тривога у Києві: що загрожує столиці

Мешканців Києва закликали терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Пізно увечері в середу, 3 червня, у столиці України було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.

Про загрозу для киян повідомили у КМДА.

«У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!» — йдеться у попередженні.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що північним регіонам України загрожує балістика.

У моніторингових каналах пишуть про комунікацію пунктів управління стратегічної авіації РФ.

«Є ймовірність застосування бортів Ту-22м3 впродовж ночі/ранку. Слідкуємо», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час засідання Ради Україна — НАТО в Києві заявив, що Росія має промислову спроможність регулярно здійснювати масштабні ракетні удари по території України.

Внаслідок масованого обстрілу української столиці 2 червня було зафіксовано влучання у восьми районах Києва, пошкоджено житлові будинки, приватну клініку, частково було перекрито рух транспорту.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
926
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