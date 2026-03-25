Повітряна тривога охопила Київ та частину України: що загрожує

Повітряна тривога в Україні / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Повітряна тривога оголошена в низці областей України вдень 25 березня.

Про це свідчить інформація на мапі тривог.

Сигнал тривоги оголошено в таких областях України: Житомирська, Київська (разом із м. Київ), Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Вінницька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська та АР Крим.

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Мапа повітряної тривоги в Україні / © скриншот

До слова, аналіз ISW свідчить про зміну російської тактики атак по Україні: масовані удари 23 — 24 березня, під час яких ворог застосував майже тисячу дронів і ракет, мали на меті перевантажити українську ППО та виявити її вразливі місця. Росія навмисно розтягує удари в часі, щоб довше утримувати загрозу для більшої кількості регіонів, фокусуючись на цивільній, енергетичній та транспортній інфраструктурі.

Ймовірно, Москва намагається скористатися глобальним дефіцитом ракет до систем Patriot та відволіканням уваги світу на Близький Схід, щоб посилити терор.